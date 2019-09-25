Лавров назвал позором отказ США выдать визы российским дипломатам
Отказ выдать визы российской делегации является настоящим позором для США, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.
«Просто позор для этой державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий», — сказал Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать создавшуюся ситуацию.
Посольство США в Москве не выдало визы 10 членам российской делегации, которая должна была сопровождать Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Визу не получил руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и сотрудники российского МИДа. Формального отказа в визах не было, но делегатам не вернули в срок паспорта, поданные в посольство США.
США объяснили произошедшее несвоевременной подачей документов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Но, по ее словам, это не так, и документы были поданы в сроки, указанные американскими дипломатами. Захарова отметила, что инцидент станет центральной темой встречи Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Нью-Йорке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой и тревожной ситуацию с отказом США выдать визы членам российской делегации. По его мнению, ситуация требует жесткой реакции как со стороны ООН, так и со стороны Москвы.