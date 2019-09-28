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На загоревшемся в Южной Корее судне находились 10 российских моряков

Среди членов экипажа загоревшегося у берегов Южной Кореи судна было 10 россиян, в том числе и капитан корабля, сообщает ТАСС со ссылкой на консульство России в Сеуле. Никто их российских граждан серьезно не пострадал. Само судно является филиппинским, оно следовало под флагом Каймановых островов, а экипаж был интернациональным, уточнили дипломаты.

На месте случившегося работают спасатели, пожарные и полиция, причины возгорания выясняются, добавили в консульстве. Собеседник агентства уточнил, что в момент взрыва на корабле не велось ни ремонтных, ни погрузочных работ. Он предположил, что загорелось что-то в грузе, который перевозило судно.

Утром в субботу на грузовом судне, стоявшем в южнокорейском порту Ульсан, произошел взрыв с последующем возгоранием. Корабль перевозил нефтепродукты с Каймановых островов. По данным агентства «Рёнхап», на борту находились 25 человек, в том числе граждане России и Филиппин, все они были эвакуированы. Девять человек получили ранения, состояние одного моряка оценивается как тяжелое.

Огонь распространился на соседнее судно, на борту которого был 21 человек, все они спасены. Береговая охрана начала расследование. Находившиеся рядом суда были перемещены на безопасное расстояние во избежание дальнейшего распространения огня.