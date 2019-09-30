Политика

Новости

В России потушили все лесные пожары

Все лесные пожары на территории России потушены. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана», передает «Интерфакс».

За прошедшие сутки в России были потушены семь лесных пожаров на площади 94 га. По состоянию на 00:00 мск 30 сентября на территории страны нет действующих лесных пожаров, уточнили в ведомстве.

В первой половине июля в Сибири начались лесные пожары, к концу месяца их площадь достигла 2,7 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии ввели режим чрезвычайно ситуации. МЧС назвало основной причиной лесных пожаров неосторожное обращение с огнем. Однако исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов считает, что главной причиной стали сухие грозы.

Еще одну версию о причинах масштабных пожаров в Сибири высказала Счетная палата. По мнению аудиторов, это нехватка финансирования для защиты лесов. Ведомство оценило ущерб от лесных пожаров за январь–июль в 2,4 млрд руб. Оценка Рослесхоза оказалась выше — 7 млрд руб.

Пожары в Сибири