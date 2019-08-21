Экономика

Новости

Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей

Экономический ущерб от лесных пожаров с начала этого года составил около 7 млрд руб., заявил врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, передает РИА «Новости». По словам Клинова, общая площадь горящих лесов в Сибири – 1,121 млн га. Из них 1,013 млн – труднодоступные территории.

Он отметил, что оценить ущерб точно пока невозможно, так как «необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины». Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться.

В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб. Ведомство назвало одной из главных причин масштабных пожаров нехватку финансирования для защиты лесов от пожаров.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура заподозрила региональные власти в искажении статистики по лесным пожарам. По словам прокурора главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Романа Федосова, искажались данные о возгораниях, об их ликвидации, а также о расстоянии от мест возгорания до населенных пунктов.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии.