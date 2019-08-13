Дождь как главный пожарный

Площадь лесных пожаров в 2019 г. может побить рекорд 2012 г.

Статья опубликована в № 4875 от 13.08.2019 под заголовком: Огонь, вода и 6 млрд

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Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке пошли на убыль – благодаря главным образом дождю, а не усилиям военных и МЧС, что оставляет открытым вопрос, не повторятся ли масштабные пожары в следующем году.

По спутниковым официальным данным информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослесхоза (ИСДМ-Рослесхоз), общая площадь лесных пожаров с начала 2019 г. составила 14,9 млн га, сообщает «Гринпис Россия». Не все из этого сгоревшие леса (пожар может охватывать, например, пашни). Это много: «Гринпис Россия» не исключает, что в 2019 г. будет побит абсолютный рекорд 2012 г., когда общая площадь, пройденная огнем, составила 18,1 млн га.