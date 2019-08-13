От редакции
Статья опубликована в № 4875 от 13.08.2019 под заголовком: Огонь, вода и 6 млрд

Дождь как главный пожарный

Площадь лесных пожаров в 2019 г. может побить рекорд 2012 г.

Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке пошли на убыль – благодаря главным образом дождю, а не усилиям военных и МЧС, что оставляет открытым вопрос, не повторятся ли масштабные пожары в следующем году.

По спутниковым официальным данным информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослесхоза (ИСДМ-Рослесхоз), общая площадь лесных пожаров с начала 2019 г. составила 14,9 млн га, сообщает «Гринпис Россия». Не все из этого сгоревшие леса (пожар может охватывать, например, пашни). Это много: «Гринпис Россия» не исключает, что в 2019 г. будет побит абсолютный рекорд 2012 г., когда общая площадь, пройденная огнем, составила 18,1 млн га.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике