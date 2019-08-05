МЧС назвало основную причину лесных пожаров в Сибири

Политика

Новости

Число арестованных по делу о массовых беспорядках достигло девяти человек

Пресненский районный суд Москвы арестовал восьмого и девятого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, передает ТАСС. Речь идет о студенте МГТУ им. Баумана Данииле Кононе, который был сборщиком подписей в поддержку незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова, и участнике протеста Сергее Абаничеве. Суд постановил, что обвиняемые пробудут в СИЗО до 27 сентября. Свою вину Конон и Абаничев не признали.

По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился Конон, наносили сотрудникам Росгвардии удары по рукам и распылили перцовый газ. В доказательство вины Конона следователи приводят видеозапись с акции протеста, результаты обысков в квартире обвиняемого, а также показания потерпевшего, сообщает ТАСС. По мнению адвоката Конона Григория Червонного, конкретных фактов противоправных действий обвиняемого следствие не представила.

Другого фигуранта дела — Абаничева обвинили в том, что он бросил бумажный стакан в сотрудника Росгвардии. По версии следствия, вина Абаничева подтверждается результатами обыска и другими следственными действиями, передает «Медиазона». Его адвокат Светлана Сидоркина настаивали на том, что действия подзащитного не были направлены против силовика.

Ранее 5 августа Пресненский суд отправил под арест третьего фигуранта дела о массовых беспорядках. Им стал Владистал Барабанов, который, по версии следствия, координировал действия толпы протестующих на Петровском бульваре.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщил, что задержанных больше — 1373 человека. Следственный комитет через три дня возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Ведомство заявило, что ему удалось получить доказательства причастности к беспорядкам более 10 человек. В отношении семи фигурантов дела была избрана аналогичная мера пресечения — арест до конца сентября.

Протесты на Бульварном кольце 3 августа. Фоторепортаж