МЧС назвало основную причину лесных пожаров в Сибири
Большинство очагов возникновения пожаров в Сибири находится вдоль дорог, что свидетельствует о неосторожном обращении с огнем, заявил замруководителя МЧС России Игорь Кобзев, передает «РИА Новости». По словам Кобзева, это и есть основная причина возгораний.
Кобзев на рабочем совещании в Госдуме рассказал, что специалисты МЧС пришли к такому выводу после того, как проанализировали места, где были зафиксированы сухие грозы. Однако исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Климов считает, что главной причиной лесных пожаров в контролируемых зонах (территории, на которых тушение пожаров необязательно и проводится по согласованию с местными органами власти) являются сухие грозы.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в России на сегодняшний день площадь лесных пожаров в труднодоступных районах, а также на территориях, где тушение было прекращено, составляет около 2,3 млн га.