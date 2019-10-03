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Эксперты ОГФ представили предложения по гуманизации тюрем

Эксперты Общероссийского гражданского форума (ОГФ) выпустили доклад под названием «Преступление и наказание: что делать с российскими тюрьмами?» (есть у «Ведомостей»), в нем представлены предложения по гуманизации исправительных учреждений в России. Автор доклада – сотрудник Центра перспективных управленческих решений Ольга Шепелева.

Большое внимание в документе уделяется социальной адаптации осужденных, которая в России, по мнению правозащитников, носит фрагментарный характер и охватывает лишь небольшую долю освободившихся лиц. Эксперты предлагают принять закон о социальной реабилитации, который бы создавал условия и стимулы для развития работы с осужденными. Также предлагается учредить специальную службу на федеральном уровне, которая бы оказывала помощь людям, вышедшим из мест лишения свободы.

В докладе говорится о необходимости организовывать пространство и пропускной режим в исправительных колониях таким образом, чтобы они не препятствовали социализации заключенных.

Автор также обращает внимание на то, что 22% приговоренных в течение года (более 160 000) – это ранее судимые лица, которые имели неснятые/непогашенные судимости. Необходимо снижать уровень рецидива, следует из доклада. Выступают эксперты и за то, чтобы чаще применять условно-досрочное освобождение в отношении отбывающих наказание (с сегодняшних 30% предлагается увеличить этот показатель до 50%). При этом базовым режимом правозащитники предлагают сделать не колонию общего режима, а колонию-поселение, потому что такой вид наказания не предполагает жесткой изоляции. Сейчас в колониях-поселениях содержится только 6% осужденных, предлагается довести этот показатель до 60%.

Говоря о работе следственных изоляторов, автор доклада отмечает, что в крупных городах они, как правило, переполнены, а условия в них не соответствуют международным стандартам. В пример приводятся СИЗО в Карелии, Крыму, Краснодарском крае, Калининградской и Кемеровской областях, Москве и Подмосковье.

Численность работников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) автор предлагает с нынешних 300 000 постепенно уменьшать пропорционально сокращению численности осужденных. При этом зарплаты сотрудников ФСИН должны вырасти, а их профессиональная подготовка – улучшиться.