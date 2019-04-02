Россия больше всех в Европе тратит на тюрьмы, но меньше всех – на заключенных
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Россия сохраняет лидирующие позиции в Европе по доле тюремного населения, говорится в опубликованном во вторник докладе экспертов Лозаннского университета, подготовленном для Совета Европы. По данным на 2017 г. – январь 2018 г., в России насчитывалось более 418 заключенных на 100 000 жителей – в полтора с лишним раза больше, чем у ближайших соседей по этому списку (в Грузии – 252 заключенных на 100 000 жителей, в Азербайджане – 235), и вчетверо больше, чем в среднем в Европе (102,5 заключенного на 100 000 жителей).
Общая численность российских заключенных в 2018 г. составила 602 176 человек – больше, чем где бы то ни было в Европе, – и примерно соответствует населению такой страны, как Черногория. Следом идут Великобритания (84 373), Польша (73 822) и Франция (69 596 заключенных). В то же время Россия вошла в число стран, где в последние 10 лет наблюдалось наиболее значительное снижение численности заключенных – на 32,4%.
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