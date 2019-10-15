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Председатели московских избиркомов получат премии за проведение выборов

Председатели московских избирательных комиссий получат премии за проведение выборов в Мосгордуму, несмотря на многочисленные скандалы, сопровождавшие подготовку к голосованию, сообщает «РИА Новости».

Как сообщил член Мосгоризбиркома Владимир Попов, председатели территориальных комиссий получат премию в двойном размере, а председатели окружных избирательных комиссий – в тройном. Конкретные суммы зависят от числа жалоб, обращений, участия комиссии в эксперименте по организации электронного голосования и других аспектов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным докладывала о проблемах на выборах в Москве и Санкт-Петербурге. Она сообщила президенту о скандалах, которые сопровождали выборы в Мосгордуму, и попросила главу государства рассмотреть предложения ЦИК по изменению законодательства. По ее мнению, причиной проблем в Москве стала устаревшая система сбора и проверки подписей избирателей.

Избирательная кампания в Москве сопровождалась протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму большинству оппозиционных кандидатов. Отказы мотивировались тем, что комиссии признавали недостоверными подписи в поддержку оппозиционных кандидатов. Москвичи выходили на многотысячные акции, большинство из которых не были согласованы с властями города. Они проходили в июле и августе возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями.