Политика / Власть

Избирательная система России столкнулась с самым серьезным кризисом после 2012 года

Рост протестных настроений может обернуться фальсификациями на региональных выборах, предупреждают эксперты «Голоса»

В 2019 г. избирательная система столкнулась с самым серьезным кризисом после протестов 2011–2012 гг., который затронул и систему избиркомов, и партии, и правоприменительную практику, что привело к массовому ограничению избирательных прав граждан. Об этом говорится в докладе движения «Голос» об итогах регистрации кандидатов на выборах в законодательные собрания субъектов и органы местного самоуправления.

Сила вместо конкуренции

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