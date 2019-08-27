Избирательная система России столкнулась с самым серьезным кризисом после 2012 года
Рост протестных настроений может обернуться фальсификациями на региональных выборах, предупреждают эксперты «Голоса»
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Рост протестных настроений может обернуться фальсификациями на региональных выборах
Максим Стулов / Ведомости
В 2019 г. избирательная система столкнулась с самым серьезным кризисом после протестов 2011–2012 гг., который затронул и систему избиркомов, и партии, и правоприменительную практику, что привело к массовому ограничению избирательных прав граждан. Об этом говорится в докладе движения «Голос» об итогах регистрации кандидатов на выборах в законодательные собрания субъектов и органы местного самоуправления.
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