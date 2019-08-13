Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%

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Перед выборами 2021 г. властям придется проявить чудеса эквилибристки, чтобы обеспечить высокую явку и нужный результат «Единой России» Сергей Петров / ТАСС

После пенсионной реформы рейтинг «Единой России» снизился, но популярность других парламентских партий не выросла, а бывшие сторонники единороссов все чаще не хотят участвовать в выборах. Это следует из опроса «Левада-центра», с результатами которого ознакомились «Ведомости».

Согласно опросу, с 2017 г. рейтинг партии власти упал с 39 до 28% (от всех опрошенных). Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются стабильными – 11 и 10%. Не представленные в Госдуме «Коммунисты России» с 3% впервые обогнали парламентскую «Справедливую Россию» (2%). Если же учитывать только тех, кто готов голосовать и определился с выбором, то «Единая Россия» набирает 44% голосов, КПРФ – 17% (максимум с 2016 г.), ЛДПР – 16%. По 4% избирателей готовы поддержать «Коммунистов России» и «Справедливую Россию», по 2% – «Яблоко» и Партию пенсионеров за справедливость. При этом 41% россиян либо не знают, за кого голосовать, либо не намерены участвовать в выборах, причем доля последних достигла максимума с 2016 г., когда были предыдущие думские выборы.