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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о воссоздании вытрезвителей

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании вытрезвителей для помощи лицам, не способным «самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» вследствие алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Власти регионов смогут создавать их в том числе на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Правила работы таких учреждений утвердит правительство.

«Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку», – пояснил один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Депутаты также приняли в первом чтении поправку в закон о полиции, которая разрешает полицейским доставлять пьяных из общественных мест не только в медучреждения, но и в вытрезвители. Поправки также разрешают полиции доставлять таких граждан на медицинское освидетельствование, если его результат нужен для подтверждения или опровержения факта совершения преступления или административного правонарушения.

Сеть вытрезвителей существовала в России с советских времен, но была ликвидирована в 2012 г. По мнению авторов инициативы, это негативно отразилось «на общей криминогенной ситуации». По данным МВД, с 2011 по 2018 г. число преступлений в состоянии алкогольного опьянения выросло на 34,9%. Увеличилось и количество преступлений в отношении тех, кто находился в состоянии алкогольного опьянения.