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В Госдуму внесли поправки о праве полицейских доставлять пьяных в вытрезвители

Ведомости
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В Госдуму внесен законопроект, разрешающий полицейским доставлять граждан в нетрезвом виде в специальные учреждения – вытрезвители. Копия документа размещена в электронной базе данных Госдумы.

Законопроектом вносятся изменения в ст. 13 закона «О полиции». В пояснительной записке отмечается, что в соответствии с законодательством полицейские «имеют право доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей среде, исключительно в медицинские организации». В регионах, где отсутствуют вытрезвители, полицейские такого права не имеют. «Данная новация позволит более эффективно защитить здоровье и жизнь граждан от противоправных посягательств, а также позитивно скажется на состоянии преступности», – уточняется в пояснительной записке.

С января 2012 г. по инициативе Минздравсоцразвития в России были ликвидированы вытрезвители в системе органов внутренних дел. Упразднение вытрезвителей «крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации», отмечается в законопроекте. По данным МВД России, количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 г. увеличилось на 34,9%. Помимо этого также увеличилось число преступлений, совершаемых в отношении лиц, находящихся в состоянии опьянения. В связи со сложившейся ситуацией в отдельных регионах уже началось создание муниципальных вытрезвителей.

«К настоящему времени такие учреждения открыты уже в 20 субъектах России и их география имеет тенденцию к дальнейшему расширению (в 2015 г. вытрезвители действовали только в шести регионах)», – говорится в пояснительной записке.

По данным Росстата, в России ежегодно гибнет более 50 000 человек по причинам, обусловленным алкоголем. Во время профилактической работы полицейские в прошлом году выявили свыше 1 млн граждан, находящихся в состоянии опьянения, из них 180 000 не могли самостоятельно передвигаться.

Названы самые трезвые регионы России

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Бизнес
Новости

Читатели «Ведомостей» выбрали Галицкого бизнесменом 20-летия

Ведомости
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Основатель и бывший владелец «Магнита» Сергей Галицкий стал бизнесменом 20-летия по версии читателей и редакции «Ведомостей». Таковы итоги голосования в спецпроекте «Персона 20-летия», который «Ведомости» запустили 2 апреля. Читатели и редакция выбирали персон 20-летия в шести номинациях – «Политик», «Бизнесмен», «Профессионал», «Частное лицо», «Культурный герой» и «Загадка». Выбор редакции и читателей совпал в двух номинациях.

Галицкий одержал уверенную победу в номинации «Бизнесмен» – по числу голосов читателей он опередил Аркадия Воложа, занимающего второе место, почти в три раза. Владимир Путин стал политиком 20-летия по мнению читателей и редакции. По числу голосов читателей он почти два раза обошел занимающего второе место Алексея Навального. 

В номинации «Профессионал 20-летия» читатели выбрали основателя Telegram Павла Дурова, а редакция – президента Сбербанка Германа Грефа. «Культурный герой», по мнению читателей, – Сергей Шнуров, редакция выбрала в этой номинации писателя Владимира Сорокина. Чулпан Хаматова стала «Частным лицом» по версии читателей, выбор редакции – первый президент России Борис Ельцин. В номинации «Загадка» читатели выбрали мэра Москвы Сергея Собянина, редакция – гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова.

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Политика
Новости

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке

Ведомости
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Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке. Об этом сообщает Reuters со ссылой на новостное агентство террористов Amaq. Об этом же сообщает организация SITE Intelligence Team, которая отслеживает активность «Исламского государства» в интернете.

21 апреля, на Пасху, в церквях и отелях на Шри-Ланке произошла серия из восьми взрывов. Жертвами стали не менее 321 человека, около 500 человек пострадали.

Власти Шри-Ланки ранее 23 апреля назвали эти взрывы местью за расстрел людей в мечетях в Новой Зеландии, произошедший в марте. В результате стрельбы тогда погибли 50 человек, еще около 50 пострадали.

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Бизнес
Новости

Акимов заявил о сохранении планов строительства ВСМ Москва – Казань

Ведомости
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Власти не отказываются от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань, речь шла об очередности реализации этого проекта по сравнению с ВСМ Москва – Петербург, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера России Максима Акимова.

«Разве шла речь о закрытии этих проектов?», – отметил он.

Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал просьбу врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и гендиректора РЖД Олега Белозерова начать проектирование высокоскоростной железной дороги до Москвы, сообщали ранее «Ведомости» со ссылкой на источники. Предполагается, что ВСМ сократит время в пути до двух часов, а пассажиропоток между двумя городами вырастет втрое – с 11 млн до 33 млн человек в год, утверждали они в письме к президенту.

Письмо Путину воспринималось как отказ РЖД от строительства ВСМ в Нижний Новгород, говорил участник проработки проекта. Источник, близкий к «Скоростным магистралям», заявил, что эти дороги не конкурируют. В свою очередь федеральный чиновник заявлял, что ВСМ Москва – Казань уйдет с повестки дня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос создания скоростной магистрали в Казань окончательно не решен.

«Разве шла речь о закрытии этих проектов? Речь шла об обсуждении очередности их реализации», – заявил он.

Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал просьбу врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и гендиректора РЖД Олега Белозерова начать проектирование высокоскоростной железной дороги до Москвы, сообщали ранее «Ведомости» со ссылкой на источники. Предполагается, что ВСМ сократит время в пути до двух часов, а пассажиропоток между двумя городами вырастет втрое – с 11 млн до 33 млн человек в год, утверждали они в письме президенту.

Письмо Путину воспринималось как отказ РЖД от строительства ВСМ в Нижний Новгород, говорил участник проработки проекта. Источник, близкий к «Скоростным магистралям», заявил, что эти дороги не конкурируют. В свою очередь федеральный чиновник заявлял, что ВСМ Москва – Казань уйдет с повестки дня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос создания скоростной магистрали в Казань окончательно не решен.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Рекрутинговый сервис VCV привлек японских инвесторов

Ведомости
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Сервис VCV (видеоинтервью для найма сотрудников) российского происхождения привлёк $1,7 млн от японского фонда Will Group и других инвесторов, включая акселератор 500 Startups и бизнес-ангелов. Это «Ведомостям» рассказал основатель VCV Арик Ахвердян и подтвердил представитель Will Group. Сколько вложил каждый инвестор, стороны не раскрывают, но Will Group был основным инвестором в раунде, отметил представитель фонда. Инвесторы получили миноритарную долю, говорит Ахвердян. Он сохранил контроль в компании.

Основанный в 2013 г. сервис VCV позволяет кандидатам записывать свое видеорезюме и отправлять потенциальному работодателю, а компании — оценить кандидата и сократить время поиска сотрудников на 50%. На собственном сайте стартап сообщает, что его технологией пользуются Bayer, British American Tobacco, Sony, Сибур, Amway, Bosch.

Всего за время существования VCV привлекла от инвесторов $2,7 млн, в том числе $150 000 от акселератора 500 Startups в 2017 г. и частного инвестора, говорит Ахвердян. Новые инвестиции компания планирует потратить на развитие в США и Японии, рассказывает он.

Представитель Will Group отметил, что на японском рынке нет подобного сервиса, поэтому фонд надеется, что компания может занять значительную долю рынка.

Политика
Новости

Генпрокуратура: число дел о превышении полномочий сотрудниками ФСИН выросло втрое

Ведомости
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Число уголовных дел против сотрудников ФСИН за применением насилия против заключенных возросло за год почти втрое. Об этом сообщила Генпрокуратура, передает «Интерфакс».

По его словам, за три года всего было возбуждено 144 уголовных дела: в 2016 г. — 25 дел, в 2017 г. — 23, а в 2018 г. — 64.

Почти каждое второе дело возбуждено по материалам прокурорских проверок, отметила Генпрокуратура. По данным ведомства, к ответственности по этим делам привлечены 67 сотрудников, наибольшее количество из них — в 2018 г.

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Политика
Новости

Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти

Ведомости
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Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусcкой нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

По его словам, при выборе партнеров все будет зависеть от предложенных этими странами условий по перевалке и транспортировке нефти.

«Либо это балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация», – заявил Гриб.

Он отметил, что в Белоруссии могут перерабатывать нефть из Азербайджана, Саудовской Аравии, Нигерии и ряда других стран. При этом он не ответил на вопрос о том, какие конкретные направления импорта нефти сегодня рассматриваются.

23 апреля Белоруссия временно прекратила поставки из России светлых нефтепродуктов – бензинов и дизельного топлива – на Украину, в Польшу и страны Балтии. Власти объяснили приостановку экспорта резким ухудшением качества российской нефти, о котором стало известно 19 апреля.

В «Белнефтехиме» тогда заявили, что по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» из России поступает нефть, в которой обнаружены хлорорганические соединения, обладающие высокой коррозионной агрессивностью. Компания временно ограничила поставки российских нефтепродуктов и потребовала от российской трубопроводной компании «Транснефть» компенсацию. Российская сторона признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию и заявила, что ищет решение проблемы.

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Бизнес
Новости

Цена на нефть Brent достигла максимума с начала года

Ведомости
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Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах на Лондонской бирже достигла максимума с начала года. Подорожание происходит на фоне решения президента США Дональда Трампа не продлевать истекающее в мае исключение из санкций против нефтяного сектора Ирана.

На 11.45 мск цена на Brent с поставкой в июне увеличилась на 0,44% и составляла $74,37 за баррель. Ранее стоимость июньских фьючерсов Brent поднималась до $74,69 за баррель, что на 0,88% выше уровня закрытия торгов предыдущего дня. В последний раз стоимость Brent достигала такой отметки в начале ноября 2018 г. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI на 11.45 мск увеличилась на 0,67% до $65,99 за баррель.

В ноябре 2018 г. США при возобновлении санкционного режима против Ирана разрешили восьми странам продолжать импорт нефти из Ирана в течение 180 дней, до мая 2019 г. Такое решение было принято для того, чтобы не допустить резкого роста мировых цен на нефть, а также позволить странам найти альтернативный рынок. По данным газеты The Washington Post, три из восьми стран – Греция, Италия и Тайвань – уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Выбор редактора
Политика
Новости

Власти Шри-Ланки связали взрывы в церквях с терактами в Новой Зеландии

Ведомости
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Власти Шри-Ланки связали произошедшие в пасхальное воскресенье взрывы в католических церквях и отелях страны с мартовским расстрелом мечетей в Новой Зеландии, сообщает Reuters. Министр обороны страны Руван Вийеварден заявил, что за теракты на острове ответственны две местные исламистские организации. Он также предложил запретить в стране «террористическую организацию» National Thowfeek Jamaath, которую считают причастной к взрывам.

Жертвами взрывов в католических церквях и отелях на Шри-Ланке стали не менее 321 человека, около 500 человек пострадали. Эпицентром взрывов стал крупнейший город страны Коломбо и его окрестности.

В середине марта в двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошла стрельба. В ней погибли 50 человек, еще около 50 пострадали. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Полиция позже арестовала 28-летнего австралийца Брентона Тарранта, ему предъявлены обвинения в убийстве.

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Политика
Новости

Отменившие национализацию Приватбанка судьи заявили о давлении со стороны Порошенко

Ведомости
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Отменившие национализацию Приватбанка судьи заявили о вмешательстве властей в их деятельность, в том числе со стороны президента Украины Петра Порошенко, следует из заявления на сайте Окружного административного суда Киева.

Уточняется, что они обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к руководству генпрокуратуры Украины с заявлениями о совершении уголовного преступления. «Судьи просят начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и главы НБУ», – говорится в сообщении.

18 апреля 2019 г. Окружной административный суд Киева признал национализацию Приватбанка незаконной. Нацбанк Украины пообещал обжаловать это решение, а Порошенко его поддержал. По мнению судей, таким образом Порошенко создал угрозу для судебной системы Украины.

В декабре 2016 г. правительство Украины решило национализировать Приватбанк. Нацбанк Украины признал кредитную организацию неплатежеспособной. В начале апреля бывший крупнейший акционер банка Игорь Коломойский говорил, что не собирается добиваться возвращения себе актива, он хочет только вернуть $2 млрд капитала. Бизнесмен тогда отметил, что после выборов нового главы государства сможет рассчитывать на «справедливый суд и честную правовую оценку» по данному делу.

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Технологии
Новости

Принятый за вора студент требует от Apple $1 млрд за ошибку в распознавании лиц

Ведомости
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Студент из США подал иск против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в магазинах компании, принявшей его за разыскиваемого преступника, сообщает Bloomberg.

В ноябре 2018 г. 18-летний житель Нью-Йорка Усман Бах был задержан у себя дома по обвинению в совершении серии краж в фирменных магазинах Apple. В ордере на его арест содержалась фотография подозреваемого, который, по мнению Баха, на него не похож. Также студент отметил, что одна из краж, в которых его обвинили, была совершена в Бостоне в день, когда у него было железное алиби – он был на своем выпускном, который праздновал на Манхэттене.

Бах сообщил изданию, что ранее он потерял свои ученические водительские права. В них нет фотографии, но в поданных в суд документах студент утверждает, что права могли быть найдены или украдены человеком, совершавшим кражи в магазинах Apple. Дело в том, что при совершении покупок в фирменных магазинах иногда требуется подтвердить личность покупателя. Если предполагаемый вор использовал украденные права Баха, система распознавания лиц могла по ошибке связать имя студента с лицом злоумышленника. Apple отказалась комментировать агентству предъявленные компании претензии.

Системы распознавания лиц используются многими компаниями в США для поиска подозреваемых в кражах. Также многие мегаполисы запускают аналогичные системы для поиска преступников на улицах и в общественном транспорте.

Бизнес
Новости

НЛМК увеличит дивиденды почти на 30%

Ведомости
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Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) рекомендовал акционерам на внеочередном собрании утвердить дивиденды за I квартал 2019 г. в размере 7,34 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Внеочередное собрание акционеров НЛМК назначено на 7 июня 2019 г., дата закрытия реестра – 13 мая. Акционерам рекомендовано установить 19 июня датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за I квартал.

Дивиденды НЛМК за I квартал 2018 г. составили 5,73 руб. на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут быть увеличены на 28%. Общая сумма рекомендованных дивидендов может составить около 43,99 млрд руб.

Группа НЛМК – ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК миллиардеру Владимиру Лисину принадлежит около 84% его акций. НЛМК в 2018 г. увеличил выпуск стали на 2% до 17,493 млн т.

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