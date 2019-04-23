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В Госдуму внесли поправки о праве полицейских доставлять пьяных в вытрезвители

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий полицейским доставлять граждан в нетрезвом виде в специальные учреждения – вытрезвители. Копия документа размещена в электронной базе данных Госдумы.

Законопроектом вносятся изменения в ст. 13 закона «О полиции». В пояснительной записке отмечается, что в соответствии с законодательством полицейские «имеют право доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей среде, исключительно в медицинские организации». В регионах, где отсутствуют вытрезвители, полицейские такого права не имеют. «Данная новация позволит более эффективно защитить здоровье и жизнь граждан от противоправных посягательств, а также позитивно скажется на состоянии преступности», – уточняется в пояснительной записке.

С января 2012 г. по инициативе Минздравсоцразвития в России были ликвидированы вытрезвители в системе органов внутренних дел. Упразднение вытрезвителей «крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации», отмечается в законопроекте. По данным МВД России, количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 г. увеличилось на 34,9%. Помимо этого также увеличилось число преступлений, совершаемых в отношении лиц, находящихся в состоянии опьянения. В связи со сложившейся ситуацией в отдельных регионах уже началось создание муниципальных вытрезвителей.

«К настоящему времени такие учреждения открыты уже в 20 субъектах России и их география имеет тенденцию к дальнейшему расширению (в 2015 г. вытрезвители действовали только в шести регионах)», – говорится в пояснительной записке.

По данным Росстата, в России ежегодно гибнет более 50 000 человек по причинам, обусловленным алкоголем. Во время профилактической работы полицейские в прошлом году выявили свыше 1 млн граждан, находящихся в состоянии опьянения, из них 180 000 не могли самостоятельно передвигаться.

Названы самые трезвые регионы России