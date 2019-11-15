СК предъявил обвинение гендиректору ЧОПа после стрельбы в Благовещенске
После стрельбы в Благовещенске гендиректору частной охранной организации «Сириус-А» предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте Следственного комитета. Следователь попросил суд заключить обвиняемого под стражу.
По версии следствия, гендиректор «Сириус-А» допустил к работе по охране колледжа человека без разрешения на эту деятельность. Это привело к тому, что студент Даниил Засорин пронес в здание учебного заведения огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу.
Стрельба в колледже в Благовещенске произошла в четверг, 14 ноября. В результате один человек погиб и трое пострадали, а Засорин покончил с собой. По предварительной информации, причиной инцидента стал конфликт между учащимися.
После стрельбы СК завел три уголовных дела – об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выяснили, что в здании колледжа отсутствовал рамочный металлодетектор, а у охранника не было разрешения на эту работу. Он также был задержан.