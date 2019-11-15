СК предъявил обвинение гендиректору ЧОПа после стрельбы в Благовещенске

После стрельбы СК завел три уголовных дела – об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выяснили, что в здании колледжа отсутствовал рамочный металлодетектор, а у охранника не было разрешения на эту работу. Он также был задержан.