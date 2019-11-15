Когда подростки приходят в школу с пистолетом

В четверг в Благовещенске 19-летний студент сельхозтехникума Даниил Засорин пронес в здание охотничий карабин, застрелил одного и ранил троих однокурсников, а затем покончил жизнь самоубийством, повторив сценарий (хотя и в куда меньшем масштабе) прошлогодней трагедии в Керчи. Стрельба в Благовещенске показала, что вопросы охраны учебных заведений и контроля за выдачей разрешений на владение оружием со времен керченского инцидента не были решены.