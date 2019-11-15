Когда подростки приходят в школу с пистолетом
Регулярные всплески агрессии в учебных заведениях говорят об остроте проблемы травли в подростковой среде
Еще одна трагедия со стрельбой и жертвами в учебном заведении в очередной раз напоминает об остроте проблемы травли в молодежной среде. Регулярные всплески агрессии в школах и колледжах говорят о необходимости специальных программ урегулирования межличностных конфликтов у подростков и студентов.
В четверг в Благовещенске 19-летний студент сельхозтехникума Даниил Засорин пронес в здание охотничий карабин, застрелил одного и ранил троих однокурсников, а затем покончил жизнь самоубийством, повторив сценарий (хотя и в куда меньшем масштабе) прошлогодней трагедии в Керчи. Стрельба в Благовещенске показала, что вопросы охраны учебных заведений и контроля за выдачей разрешений на владение оружием со времен керченского инцидента не были решены.
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