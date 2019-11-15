США заплатили России почти $4 млрд за полеты астронавтов к МКС

Однако на их создание уходит больше времени, чем планировалось, сроки испытаний неоднократно переносились. В связи с этим директор NASA Джим Брайденстайн официально обратился к директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину с просьбой предоставить дополнительные места для астронавтов. Рогозин объяснял это тем, что испытания новых пилотируемых кораблей Boeing и SpaceX завершатся не ранее 2021 г. Россия будет вынуждена сократить свои экипажи, чтобы предоставить места американцам.