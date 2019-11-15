США заплатили России почти $4 млрд за полеты астронавтов к МКС
США по состоянию на июль 2019 г. потратили $3,9 млрд на доставку своих астронавтов российскими кораблями «Союз» к Международной космической станции (МКС), сообщается в отчете на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
За 20 лет существования МКС российские «Союзы» и американские Space Shuttle осуществили 85 пилотируемых полетов к МКС. На станции побывали 239 астронавтов и космонавтов.
Пилотируемая программа США с 2011 г. зависит от российских кораблей. После свертывания программы Space Shuttle США лишились собственных средств доставки астронавтов на орбиту. Чтобы не допустить перерыва в пилотируемой миссии, NASA было вынуждено отправлять астронавтов к МКС при помощи кораблей «Союз». NASA надеялось отказаться от использования этих кораблей после разработки новых пилотируемых кораблей Dragon-2 (Crew Dragon) компании SpaceX и Starliner компании Boeing.
Однако на их создание уходит больше времени, чем планировалось, сроки испытаний неоднократно переносились. В связи с этим директор NASA Джим Брайденстайн официально обратился к директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину с просьбой предоставить дополнительные места для астронавтов. Рогозин объяснял это тем, что испытания новых пилотируемых кораблей Boeing и SpaceX завершатся не ранее 2021 г. Россия будет вынуждена сократить свои экипажи, чтобы предоставить места американцам.