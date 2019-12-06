Фигурант «московского дела» Владимир Емельянов получил условный срок
Мещанский суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова к двум годам условно с испытательным сроком в три года за применение насилия в отношении представителя власти, передает корреспондент «Медиазоны». Емельянов свою вину не признал. Обвинение просило назначить Емельянову наказание в виде четырех лет колонии.
Судья Татьяна Шанина заявила, что при вынесении приговора учла состояние здоровья Емельянова и тот факт, что он оказывает помощь родственницам – бабушке и прабабушке. Судья решила, что исправление возможно без реального лишения свободы.
По версии следствия, Емельянов схватил сотрудника Росгвардии Максима Косова за бронежилет, потянул того на себя, лишая свободы передвижения и «причиняя физическую боль». Косов в суде заявлял, что не видел точно, кто тянул его за форму. Он просил не наказывать Емельянова строго, поскольку не имеет к нему претензий.
Владимиру Емельянову 27 лет, он живет в Мытищах и работает в магазине мерчендайзером. До ареста он содержал 74-летнюю бабушку и прабабушку, которой 91 год.
Тверской суд Москвы ранее приговорил другого фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова к одному году колонии – на несогласованной акции протеста 27 июля он толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка. В свою очередь Павел Новиков, который ударил пластиковой бутылкой с водой полицейского Алексея Широкого, получил штраф в 120 000 руб. Полицейский просил суд не выносить строгий приговор и заявил, что простил Новикова.
Летом в Москве проходили акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство митингов и шествий были не согласованы с властями. На акции 27 июля были задержаны от 1074 до 1373 человек. Следователи завели уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.