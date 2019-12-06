Фигурант «московского дела» Владимир Емельянов получил условный срок

По версии следствия, Емельянов схватил сотрудника Росгвардии Максима Косова за бронежилет, потянул того на себя, лишая свободы передвижения и «причиняя физическую боль». Косов в суде заявлял, что не видел точно, кто тянул его за форму. Он просил не наказывать Емельянова строго, поскольку не имеет к нему претензий.