Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил год колонии

Чирцов участвовал в несогласованной акции протеста 27 июля. Через месяц его объявили в розыск и выслали из Минска. По версии обвинения, Чирцов 27 июля толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка, из-за чего тот испытал физическую боль. Чирцов извинился перед полицейским и отметил, что не хотел навредить ему. Однако полицейский ответил, что это не вопрос морали и извинений – обвиняемый должен ответить за свои действия по закону.