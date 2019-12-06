Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил год колонии
Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил один год колонии за применение насилия в отношении представителя власти, сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы. Прокуратура просила приговорить Чирцова к трем с половиной годам колонии.
Чирцов участвовал в несогласованной акции протеста 27 июля. Через месяц его объявили в розыск и выслали из Минска. По версии обвинения, Чирцов 27 июля толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка, из-за чего тот испытал физическую боль. Чирцов извинился перед полицейским и отметил, что не хотел навредить ему. Однако полицейский ответил, что это не вопрос морали и извинений – обвиняемый должен ответить за свои действия по закону.
Чирцов – программист из города Березники Пермского края, ему 22 года. В мае он приехал в Москву, чтобы погостить у друзей. Вину он не признал.
Тот же Тверской суд за несколько минут до этого вынес более мягкий приговор другому фигуранту «московского дела» Павлу Новикову. Он получил штраф в размере 120 000 руб. Новиков ударил бутылкой с водой по шлему полицейского Алексея Широкого, который задерживал другого протестующего. Новиков извинился перед полицейским, а тот его простил и попросил суд не выносить строгий приговор.