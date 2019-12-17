ВС одобрил ограничение применения к бизнесу статьи об организованной преступности

«Можно попытаться сформулировать норму о нераспространении ст. 210 на руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую деятельность, не имеющую отношения к преступной профессиональной деятельности, при отсутствии доказанности умысла в совершении преступления в составе преступного сообщества», — отметил Давыдов. По его словам, в 40% случаев суды оправдывают предпринимателей, обвиняемых в организации преступного сообщества. «В ближайшее время, я думаю, этот закон будет принят», — добавил Давыдов.