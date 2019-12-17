ВС одобрил ограничение применения к бизнесу статьи об организованной преступности
Применение к предпринимателям ст. 210 Уголовного кодекса России об организации преступного сообщества могут ограничить, заявил на заседании клуба им. Дмитрия Замятина зампред Верховного суда Владимир Давыдов.
По его словам, соответствующие поправки разработала администрация президента, они получили положительный отзыв Верховного суда. Полностью исключить применение ст. 210 к предпринимателям нельзя, считают в Верховном суде, поскольку невозможно исключить случаи, когда легальная деятельность является лишь прикрытием для преступления.
«Можно попытаться сформулировать норму о нераспространении ст. 210 на руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую деятельность, не имеющую отношения к преступной профессиональной деятельности, при отсутствии доказанности умысла в совершении преступления в составе преступного сообщества», — отметил Давыдов. По его словам, в 40% случаев суды оправдывают предпринимателей, обвиняемых в организации преступного сообщества. «В ближайшее время, я думаю, этот закон будет принят», — добавил Давыдов.
Разработать поправки, позволяющие исключить применение к экономическим преступлениям этой статьи, президент Владимир Путин дал по итогам прямой линии 20 июня 2019 г. Срок исполнения поручения истек 1 августа, но поправки в законодательство так и не были доработаны. В начале декабря бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил президента Владимира Путина инициировать проверку законности и обоснованности привлечения к уголовной ответственности ряда бизнесменов, обвиняющихся в организации преступного сообщества или участии в нем.