Депутаты спросят силовиков об исполнении поручения Путина о бизнесе
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Депутаты Госдумы обратятся в администрацию президента и в правоохранительные органы за информацией о том, как исполняется поручение президента исключить применение к бизнесу ст. 210 УК об организованном преступном сообществе. Об этом в четверг заявил на заседании межфракционной группы по законодательному обеспечению прав предпринимателей ее руководитель Андрей Голушко. Он напомнил, что срок исполнения этого поручения – 1 августа – давно прошел. Поэтому депутаты попробуют доработать собственный законопроект на эту тему, пообещал Голушко.
Поручение подготовить поправки, позволяющие исключить применение к экономическим преступлениям этой статьи, президент дал по итогам прямой линии 20 июня 2019 г. Предложений он ждет от своей администрации, Верховного суда, Генпрокуратуры и СКР. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что поручение еще не исполнено.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}