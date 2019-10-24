Депутаты спросят силовиков об исполнении поручения Путина о бизнесе

У чиновников и судей нет единого мнения о том, как отделить бизнес от оргпреступности

Статья опубликована в № 4928 от 25.10.2019 под заголовком: Мафия от бизнеса не отделяется

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У чиновников и судей нет единого мнения о том, как отделить бизнес от оргпреступности Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты Госдумы обратятся в администрацию президента и в правоохранительные органы за информацией о том, как исполняется поручение президента исключить применение к бизнесу ст. 210 УК об организованном преступном сообществе. Об этом в четверг заявил на заседании межфракционной группы по законодательному обеспечению прав предпринимателей ее руководитель Андрей Голушко. Он напомнил, что срок исполнения этого поручения – 1 августа – давно прошел. Поэтому депутаты попробуют доработать собственный законопроект на эту тему, пообещал Голушко.

Поручение подготовить поправки, позволяющие исключить применение к экономическим преступлениям этой статьи, президент дал по итогам прямой линии 20 июня 2019 г. Предложений он ждет от своей администрации, Верховного суда, Генпрокуратуры и СКР. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что поручение еще не исполнено.