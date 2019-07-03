Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4846 от 03.07.2019 под заголовком: Бизнес – это не мафия

Путин поручил исключить применение к бизнесу статьи УК об организованной преступности

Соответствующие поправки Кремль, силовики и судьи должны подготовить в течение месяца

Президент Владимир Путин к началу августа ждет от своей администрации, Верховного суда, Генпрокуратуры и Следственного комитета предложений по уточнению законодательства, позволяющих исключить применение к экономическим преступлениям норм, касающихся организованной преступной деятельности. Такое поручение президент дал по итогам прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019 г. Фактически это единственный случай, когда президент, выслушав жалобы на уголовный или административный закон, признал необходимость внесения поправок в действующее законодательство. В ответ на прозвучавшие тогда же просьбы ужесточить запрет на аресты предпринимателей и о либерализации антинаркотических статей компетентным органам дано поручение всего лишь проанализировать правоприменительную практику и предложить меры по ее совершенствованию, то же самое предложено и в отношении жалоб на излишне рьяное привлечение к административной ответственности за оскорбление власти.

Но в том, что касается запрета применять к бизнесу 210‑ю статью Уголовного кодекса (УК), предусматривающую ответственность за организацию преступного сообщества, президент был категоричен. «Здесь у меня даже комментария нет, только слова о том, что я с этим согласен. И с этим нужно точно совершенно на экспертном уровне поработать, – пообещал он. – Потому что на сегодняшний день юридическая техника такова <...> что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где кто-то из членов этой организации замечен в нарушениях закона. И это, конечно, недопустимо, совершенно очевидный факт, с этим нужно поработать и внести изменения в действующий закон».

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