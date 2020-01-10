«Коммерсантъ»: Создатели World of Tanks нацелились на Госдуму

Как сообщил «Ъ» источник в российской игровой индустрии, Wargaming.net активно участвует в качестве спонсора во множестве мероприятий патриотической направленности в России и Белоруссии и «обладает влиянием, далеко выходящим за рамки сферы IT». Компания известна поддержкой военно-исторических музеев в разных странах. В России компания сотрудничает с военно-патриотическими музеями по программе «Помним все».