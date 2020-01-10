«Коммерсантъ»: Создатели World of Tanks нацелились на Госдуму
Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров намерен создать «Партию прямой демократии», учредительный съезд планируется на 5 марта. Новая партия собирается участвовать в региональных и госдумовской выборных кампаниях, пишет «Коммерсантъ».
По словам Вячеслава Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain. Через него будет осуществляться внутрипартийное голосование. На создание электронной платформы создатель партии намерен потратить $1 млн. В партию намереваются привлечь разработчиков ведущих региональных IT-компаний.
Как сообщил «Ъ» источник в российской игровой индустрии, Wargaming.net активно участвует в качестве спонсора во множестве мероприятий патриотической направленности в России и Белоруссии и «обладает влиянием, далеко выходящим за рамки сферы IT». Компания известна поддержкой военно-исторических музеев в разных странах. В России компания сотрудничает с военно-патриотическими музеями по программе «Помним все».
По данным газеты, в оргкомитет партии помимо Вячеслава Макарова войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.
Разработчик и владелец игры World of Tanks белорусская IT-компания Wargaming.Net зарегистрирована на Кипре. Там же расположена ее штаб-квартира. В 2016 году агентство Bloomberg оценило Wargaming.net в $1,5 млрд. По данным самой компании, в России в игре World of Tanks ежедневно участвуют около 3 млн пользователей.