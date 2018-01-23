Игра World of Tanks переходит в виртуальную реальность

Wargaming запустит игру вместе с VRTech, они планируют разрабатывать и другие VR-игры

Игра World of Tanks вышла в 2009 г., это самая популярная игра Wargaming World of Tanks

Популярные танковые сражения игры World of Tanks станут доступны в формате виртуальной реальности, сообщил «Ведомостям» представитель компания Wargaming. VR-версия игры разработана белорусской компанией вместе с компаний VRTech в рамках совместного предприятия Neurogaming, говорится в сообщении компаний. Оно зарегистрировано на Кипре, сказал представитель Wargaming. Игра World of Tanks VR станет первым проектом Neurogaming, она предназначена для залов виртуальной реальности с максимальным эффектом присутствия. В 2018 г. World of Tanks VR станет доступной в залах CinemaVR, сейчас их 36, они расположены в крупнейших городах России. Аудитория залов в прошлом году составила 180 000 игроков, говорится в сообщении Wargaming.

Neurogaming будет заниматься изданием и разработкой и других игр в формате виртуальной реальности и разработкой технологий для VR-игр. Также компания будет разрабатывать игры для киберплатформы виртуальной реальности PolygonVR, сейчас она доступна в залах CinemaVR и в крупнейшем VR-парке России «VRPark сити» в «Афимолл сити».

В Neurogaming компании Wargaming и VRTech вложат $16 млн, как будут распределены доли в компании между инвесторами и сколько вложит в проект каждая компания, производители игр не раскрывают. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Нейрогейминг групп» на 100% принадлежит кипрскому офшору Derfina management. На данный момент идет переименование Derfina в Neurogaming, сказал «Ведомостям» представитель Wargaming.

Игра World of Tanks вышла в 2009 г., это самая популярная игра Wargaming. По расчетам аналитиков Superdata, на июнь 2017 г. World of Tanks занимала 8-е место в мире по популярности, в 2016 г. игра была на 7-й позиции. По их же данным, выручка Wargaming в 2015 г. могла превысить $590 млн. Год назад аудитория активных игроков World of Tank составляла 110 млн человек, в этом году – 180 млн, говорит представитель Wargaming. В начале 2016 г. Bloomberg оценило стоимость Wargaming в $1,5 млрд, а основателя Wargaming Виктора Кислого агентство назвало первым долларовым миллиардером в Белоруссии с состоянием в $1 млрд. Финансовые показатели компания не раскрывает. VRTech была создана в 2016 г., совладельцы компании Дмитрий Золотарев, создатель пиратских сайтов allofmp3.com, Moskva.fm и центра Digital October Георгий Тушинский и Рубен Худоян, следует из данных СПАРК. VRTech принадлежит сеть залов виртуальной реальности CinemaVR, компания занимается разработкой промышленных тренажеров в виртуальной реальности, платформ для игр и киберспорта.

Компания рассчитывает, что за год число залов, которые приобретут франшизу World of Tanks VR, достигнет 300 в СНГ, Европе и Северной Америке, а число пользователей World of Tanks VR составит 3 млн человек. В I квартале 2018 г. Neurogaming откроет офисы в Амстердаме и Нью-Йорке, сам CinemaVR также будет развиваться по франшизе, рассчитывают пользователи.

По прогнозам Superdata, рынок технологий виртуальной реальности к 2020 г. вырастет более чем в 20 раз по сравнению с 2016 г. – с $1,8 млрд до $37,7 млрд, говорится в отчете аналитической компании SuperData. По итогам 2017 г. этот рынок составит $4,9 млрд, т. е. вырастет на 168% по сравнению с предыдущим годом. На рынке появляется все больше VR-устройств и они постепенно становятся все более доступными, пишут аналитики. В России рынок дополненной виртуальной реальности в 2016 г. составил 700 млн руб., это в три раза больше, чем в 2016 г., подсчитывала ранее Ассоциация дополненной и виртуальной реальности.

Сейчас заплатить несколько тысяч долларов за персональный комплект оборудования готовы единицы, говорит представитель Wargaming. Формат игровых залов позволит в относительно короткие сроки открыть двери в VR для миллионов игроков. «Команда VRTech, которая к нам присоединилась, обладает очень сильной экспертизой в области создания VR-игр и развлечений. И мы решили использовать эту экспертизу, усилив ее своим опытом создания игр и работы с коммьюнити, вместо того чтобы нарабатывать ее с нуля», – сказал он.

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