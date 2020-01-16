Греф прокомментировал выдвижение Мишустина на пост премьера
Кандидат в премьеры и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин – один из самых эффективных управленцев в стране, человек высочайшей квалификации, считает президент Сбербанка Герман Греф. «Это редкий человек, он талантливый человек, очень разносторонний, таких людей немного», – сказал он Русской службе BBC. Отставка правительства и выдвижение нового премьера стали для Грефа неожиданностью, но Мишустина он назвал абсолютно логичным кандидатом на пост нового председателя кабинета министров.
У Мишустина, по словам Грефа, есть уникальные компетенции: он инженер, понимает современные технологии, включая блокчейн и искусственный интеллект, умеет достигать результата, прекрасный менеджер, знающий, как строить команду. При Мишустине ФНС превратилась в уникальную продвинутую платформу, отметил Греф.
От нового премьера президент Сбербанка в первую очередь ждет реформ, в том числе изменения государственного управления. «Я не имею представления до конца о его планах, но я думаю, что он с этого начнет», – отметил Греф.
Накануне премьер Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку после предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию. Путин выдвинул на пост нового премьера руководителя ФНС Михаила Мишустина. В четверг его кандидатуру одобрила Госдума: «за» проголосовали 383 депутата, 41 воздержался. Против никто из депутатов впервые не высказался.