Греф прокомментировал выдвижение Мишустина на пост премьера

Кандидат в премьеры и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин – один из самых эффективных управленцев в стране, человек высочайшей квалификации, считает президент Сбербанка Герман Греф. «Это редкий человек, он талантливый человек, очень разносторонний, таких людей немного», – сказал он Русской службе BBC. Отставка правительства и выдвижение нового премьера стали для Грефа неожиданностью, но Мишустина он назвал абсолютно логичным кандидатом на пост нового председателя кабинета министров.