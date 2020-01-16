Счетная палата США: задержка военной помощи Украине была незаконной

В декабре контролируемая демократами палата представителей конгресса проголосовала за импичмент Трампа. Причиной стали его предполагаемые попытки оказать давление на Украину, чтобы та начала антикоррупционное расследование против его возможного соперника на президентских выборах Джо Байдена. Он был вице-президентом США при Бараке Обаме и отвечал за связи с Украиной, а его сын Хантер Байден входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014–2019 гг. Предполагается, что предоставление Вашингтоном военной помощи Украине на $391 млн и организация личной встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского якобы зависели от начала расследования.