Счетная палата США: задержка военной помощи Украине была незаконной
Администрация президента США Дональда Трампа не имела права задерживать передачу $391 млн военной помощи Украине летом 2019 г., пришла к выводу счетная палата США. «Верное исполнение закона не позволяет президенту ставить собственные политические интересы выше [национальных]», – заявила она.
В декабре контролируемая демократами палата представителей конгресса проголосовала за импичмент Трампа. Причиной стали его предполагаемые попытки оказать давление на Украину, чтобы та начала антикоррупционное расследование против его возможного соперника на президентских выборах Джо Байдена. Он был вице-президентом США при Бараке Обаме и отвечал за связи с Украиной, а его сын Хантер Байден входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014–2019 гг. Предполагается, что предоставление Вашингтоном военной помощи Украине на $391 млн и организация личной встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского якобы зависели от начала расследования.
15 января палата представителей передала дело об импичменте в сенат. Он должен будет организовать судебный процесс, который, как ожидается, начнется в январе. Для отстранения Трампа необходимо не менее двух третей из 100 голосов сенаторов. Республиканцы, у которых в палате 53 места, продолжают поддерживать Трампа, называя его поведение неприемлемым, но не заслуживающим отстранения от власти.
Административно-бюджетное управление США (OMB) тоже неоднократно защищало решение задержать военную помощь, пишет The Wall Street Journal. Это якобы было необходимо, чтобы администрация Трампа могла пересмотреть программу помощи. «Мы не согласны с мнением счетной палаты», – заявила представитель OMB Рейчел Семмел.