Памфилова допустила проведение голосования по изменению Конституции в будний день

При этом законодателю необходимо будет уточнить, с какого возраста можно участвовать в голосовании. Также необходимо общественное, а не партийное наблюдение за честностью голосования. Это не значит, что от наблюдения отсекаются партии, но организатором процесса должна стать Общественная палата, считает Памфилова.