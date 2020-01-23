Памфилова допустила проведение голосования по изменению Конституции в будний день
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что допускает проведение общероссийского голосования по изменению Конституции страны в будний день.
«Я ничего страшного не вижу, если бы, скажем, это был не выходной, а та же среда, например, или какой-то другой день», – сказала Памфилова на заседании рабочей группы по изменению Конституции.
В ходе общероссийского голосования следует использовать традиционные процедуры, к которым привыкли граждане, но максимально их упростить, добавила председатель ЦИК. По ее мнению, процедура должна быть максимально прозрачной, обеспечивать тайну голосования и свободу волеизъявления.
При этом законодателю необходимо будет уточнить, с какого возраста можно участвовать в голосовании. Также необходимо общественное, а не партийное наблюдение за честностью голосования. Это не значит, что от наблюдения отсекаются партии, но организатором процесса должна стать Общественная палата, считает Памфилова.
Госдума 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, внесенный президентом России Владимиром Путиным. Анонсируя изменение Основного закона страны в послании Федеральному собранию Путин отмечал, что необходимо провести общероссийское голосование по предложенным им поправкам. Поправки в числе прочего предусматривают расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Порядок общероссийского голосования по законопроекту будет прописан ко второму чтению, запланированному на февраль.