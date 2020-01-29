Мишустин назначил Приходько своим помощником
Премьер Михаил Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько, который в 2012–2018 гг. был вице-премьером и руководителем аппарата правительства, а с мая 2018 г. – первым замруководителя аппарата правительства.
До работы в правительстве Приходько был помощником президента по внешней политике сразу при нескольких руководителях государства – Борисе Ельцине, Владимире Путине и Дмитрии Медведеве.
В феврале 2018 г. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обнародовал видео под названием «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника». Основатель ФБК Алексей Навальный утверждал, что Приходько и Олег Дерипаска три дня отдыхали в Норвегии на яхте бизнесмена. По мнению оппозиционера, такой отдых является завуалированной взяткой. Навальный также перечислил недвижимость общей стоимостью более 1 млрд руб., которая якобы принадлежит Приходько и его супруге. По мнению оппозиционера, на имеющиеся у супругов доходы ее невозможно было приобрести. В расследовании ФБК использовал данные из книги Анастасии Вашукевич (псевдоним Настя Рыбка) «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха». Сам Приходько назвал расследование «провокацией». Он не стал подавать в суд на оппозиционера, объясняя это тем, что тому будет «слишком много чести».
Мишустин стал премьером, после того как занимавший этот пост Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января. Он это сделал после того, как президент анонсировал кардинальные изменения Конституции. Ранее Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу. После отставки Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности.