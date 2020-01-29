Мишустин назначил Приходько своим помощником

В феврале 2018 г. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обнародовал видео под названием «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника». Основатель ФБК Алексей Навальный утверждал, что Приходько и Олег Дерипаска три дня отдыхали в Норвегии на яхте бизнесмена. По мнению оппозиционера, такой отдых является завуалированной взяткой. Навальный также перечислил недвижимость общей стоимостью более 1 млрд руб., которая якобы принадлежит Приходько и его супруге. По мнению оппозиционера, на имеющиеся у супругов доходы ее невозможно было приобрести. В расследовании ФБК использовал данные из книги Анастасии Вашукевич (псевдоним Настя Рыбка) «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха». Сам Приходько назвал расследование «провокацией». Он не стал подавать в суд на оппозиционера, объясняя это тем, что тому будет «слишком много чести».