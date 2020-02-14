В Совете Федерации поспорили о необходимости дать президенту право назначать генпрокурора
Президент Владимир Путин предварительно одобрил предложенную рабочей группой поправку в Конституцию, согласно которой генпрокурор будет назначаться главой государства только после консультаций с Советом Федерации, сообщил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, отвечая на критику коллег на расширенном совещании по поправкам в Совете Федерации. При этом освобождать генпрокурора от должности по-прежнему сможет президент, отметил Клишас.
Зампред комитета Совета Федерации по законодательству Елена Мизулина усомнилась в необходимости такого нововведения. В законопроекте, представленном президентом, такой идеи не было, напомнила она. По ее словам, прямое подчинение генпрокурора президенту ограничивает независимость главы надзорного органа.
Порядок наделения полномочиями генпрокурора приводится в соответствие с предложением главы государства в отношении региональных прокуроров, возразил Мизулиной Клишас. По его словам, все поправки, вносимые рабочей группой, предварительно согласовываются с главой государства, так как эта группа создана по его распоряжению. «Мы проконсультировались по этому поводу с Генпрокуратурой, направили текстовку в государственно-правовое управление при президенте, получили по текстовке понимание и дождались реакции президента», – описал процедуру Клишас.
Заместитель генпрокурора Николай Винниченко заявил, что его ведомство, безусловно, поддерживает идею отказа от согласования региональных прокуроров с местными властями. Что касается снижения гарантий независимости, то это не так, заверил он. «Как минимум генпрокурор подчиняется закону», – сказал Винниченко.
Госдума 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. Проект закона предусматривает расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Порядок проведения общероссийского голосования будет прописан ко второму чтению, которое должно состояться в феврале. Накануне Путин на встрече с членами рабочей группы заявил, что голосование необходимо провести в будний день и сделать его выходным. При этом он призвал правительство не делать день голосования выходным за счет «каких-нибудь праздников – первомайских или новогодних».