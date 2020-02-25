Рабочая группа отказалась от изменения преамбулы Конституции

Преамбула в Конституции – это вступление, которое выражает волю народа. О возможных изменениях преамбулы стало известно в январе. Рассмотреть этот вопрос предложили несколько членов рабочей группы. Сам Крашенинников ранее не исключал, что такие изменения могут быть внесены, но сам выступал против этого. Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева 13 февраля заявила, что сейчас обсуждение этого вопроса отложено.