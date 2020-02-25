Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Политика

Рабочая группа отказалась от изменения преамбулы Конституции

Ведомости

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции не планирует корректировать ее преамбулу, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет «Интерфакс». По его словам, на данный момент «можно обойтись без этого».

Преамбула в Конституции – это вступление, которое выражает волю народа. О возможных изменениях преамбулы стало известно в январе. Рассмотреть этот вопрос предложили несколько членов рабочей группы. Сам Крашенинников ранее не исключал, что такие изменения могут быть внесены, но сам выступал против этого. Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева 13 февраля заявила, что сейчас обсуждение этого вопроса отложено.

Поправки в Конституцию были представлены президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Госдума уже одобрила пакет поправок в первом чтении. Сейчас рабочая группа готовит расширенную редакцию ко второму чтению. Оно назначено на 2 марта.

Ранее по теме: Число поправок к Конституции еще может увеличиться
Ранее по теме: За президентом закрепят «общее руководство» правительством
Ранее по теме: Волонтеры доведут граждан до избирательных участков
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.