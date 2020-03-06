Путин рассказал Асаду о договоренностях с Эрдоганом

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля после наступления боевиков запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на позиции правительственных войск Сирии. Обстрелу подверглись также турецкие военные. В результате обострения конфликта погибли 36 военнослужащих Турции, более 30 человек ранены. В этот же день Турция начала против Сирии военную операцию «Весенний щит». После встречи с Путиным 5 марта, Эрдоган заявил, что «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) нарушили договоренности в Сочи и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск. Президент Турции также отметил, что Анкара оставляет за собой право отвечать на действия сил официального Дамаска.