Путин рассказал Асаду о договоренностях с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин проинформировал сирийского президента Башара Асада об итогах встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что в ходе телефонного разговора с Асадом Путин подчеркнул, что реализация достигнутых с турецкой стороной договоренностей позволит стабилизировать обстановку в Идлибе. Асад в ответ высоко оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана и выразил признательность российскому президенту за поддержку в борьбе с террористическими группировками и за усилия по обеспечению суверенитета и территориальной целостности Сирии.
5 марта в Кремле состоялись переговоры Путина и Эрдогана, они длились около шести часов. В итоге стороны согласовали совместный документ, по которому с нуля часов 6 марта в зоне конфликта устанавливается перемирие. Кроме того, создается коридор безопасности вокруг шоссе М5 Хама – Алеппо глубиной в 6 км в обе стороны, а к 15 марта военные двух стран должны договориться о совместном российско-турецком патрулировании в этой зоне.
Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля после наступления боевиков запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на позиции правительственных войск Сирии. Обстрелу подверглись также турецкие военные. В результате обострения конфликта погибли 36 военнослужащих Турции, более 30 человек ранены. В этот же день Турция начала против Сирии военную операцию «Весенний щит». После встречи с Путиным 5 марта, Эрдоган заявил, что «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) нарушили договоренности в Сочи и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск. Президент Турции также отметил, что Анкара оставляет за собой право отвечать на действия сил официального Дамаска.