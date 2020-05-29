Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит степень осведомленности россиян

Президент Владимир Путин инициировал изменение Конституции во время послания Федеральному собранию 15 января. В марте, к третьему чтению соответствующего законопроекта в Госдуме, президент одобрил поправку, обнуляющую для него президентские сроки при утверждении новой редакции Конституции. 11 марта Госдума приняла соответствующий закон, в этот же день его одобрил Совет Федерации. После документ поддержали региональные парламенты, а Конституционный суд подтвердил соответствие поправки о сроках неизменяемым главам Основного закона.