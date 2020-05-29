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Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит степень осведомленности россиян

Ведомости

Рабочая группа по изменениям в Конституцию обсудит степень осведомленности россиян о поправках. Об этом «Ведомостям» рассказала сопредседатель рабочей группы Таллия Хабриева. Она напомнила, что рабочая группа не прекратила существование после принятия конституционного закона, а продолжает работу и на данном этапе ее главная задача — информирование граждан о содержании поправок.

«Это наша работа нормальная», — подчеркнула она. По словам Хабриевой, заседание пройдет в онлайн-формате, площадку для него предоставит Общественная палата.

Президент Владимир Путин инициировал изменение Конституции во время послания Федеральному собранию 15 января. В марте, к третьему чтению соответствующего законопроекта в Госдуме, президент одобрил поправку, обнуляющую для него президентские сроки при утверждении новой редакции Конституции. 11 марта Госдума приняла соответствующий закон, в этот же день его одобрил Совет Федерации. После документ поддержали региональные парламенты, а Конституционный суд подтвердил соответствие поправки о сроках неизменяемым главам Основного закона.

Голосование по поправкам должно было состояться 22 апреля. Однако в конце марта Путин перенес его сроки из-за распространения коронавируса. Новая дата официально еще не объявлялась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных