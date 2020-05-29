Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит степень осведомленности россиян
Рабочая группа по изменениям в Конституцию обсудит степень осведомленности россиян о поправках. Об этом «Ведомостям» рассказала сопредседатель рабочей группы Таллия Хабриева. Она напомнила, что рабочая группа не прекратила существование после принятия конституционного закона, а продолжает работу и на данном этапе ее главная задача — информирование граждан о содержании поправок.
«Это наша работа нормальная», — подчеркнула она. По словам Хабриевой, заседание пройдет в онлайн-формате, площадку для него предоставит Общественная палата.
Президент Владимир Путин инициировал изменение Конституции во время послания Федеральному собранию 15 января. В марте, к третьему чтению соответствующего законопроекта в Госдуме, президент одобрил поправку, обнуляющую для него президентские сроки при утверждении новой редакции Конституции. 11 марта Госдума приняла соответствующий закон, в этот же день его одобрил Совет Федерации. После документ поддержали региональные парламенты, а Конституционный суд подтвердил соответствие поправки о сроках неизменяемым главам Основного закона.
Голосование по поправкам должно было состояться 22 апреля. Однако в конце марта Путин перенес его сроки из-за распространения коронавируса. Новая дата официально еще не объявлялась.