Власти США объявили о приостановке полетов китайских авиалиний

В конце марта власти Китая разрешили китайским авиакомпаниям сохранить с каждой страной только один маршрут и один рейс в неделю, а также запретили зарубежным перевозчикам выполнять больше рейсов, чем по состоянию на 12 марта. Так как американские авиакомпании к 12 марта фактически приостановили все пассажирские перелеты в Китай, это требование со стороны китайских властей не позволяет американским авиакомпаниям возобновить регулярное авиасообщение с КНР и противоречит договору между двумя странами от 1980 г., говорится в распоряжении министерства транспорта США. Это Соглашение по воздушному транспорту (Air Transport Agreement) позволяет китайским авиаперевозчикам совершать по одному рейсу в США взамен на один рейс американских перевозчиков в Китай.