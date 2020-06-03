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Власти США объявили о приостановке полетов китайских авиалиний

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Министерство транспорта США объявило о приостановке с 16 июня пассажирских перевозок китайскими авиакомпаниями, пишет Bloomberg со ссылкой на распоряжение ведомства. Ограничение касается полетов в и из Соединенных Штатов и может начать действовать ранее обозначенного срока, если так решит президент Дональд Трамп, говорится в документе. 

В конце марта власти Китая разрешили китайским авиакомпаниям сохранить с каждой страной только один маршрут и один рейс в неделю, а также запретили зарубежным перевозчикам выполнять больше рейсов, чем по состоянию на 12 марта. Так как американские авиакомпании к 12 марта фактически приостановили все пассажирские перелеты в Китай, это требование со стороны китайских властей не позволяет американским авиакомпаниям возобновить регулярное авиасообщение с КНР и противоречит договору между двумя странами от 1980 г., говорится в распоряжении министерства транспорта США. Это Соглашение по воздушному транспорту (Air Transport Agreement) позволяет китайским авиаперевозчикам совершать по одному рейсу в США взамен на один рейс американских перевозчиков в Китай.

Американские компании планировали возобновить пассажирские перелеты в Китай в начале июня, говорится в документе. Delta Air Lines и United Airlines еще в начале мая просили власти Китая разрешить им возобновить работу с 1 июня, но разрешения так и не получили. При этом четыре китайских авиакомпании продолжают выполнять рейсы в и из США, отмечают в министерстве.

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«В ситуации, когда китайские авиационные власти не разрешили ни одному американскому перевозчику выполнять регулярные пассажирские рейсы между Соединенными Штатами и Китаем, мы пришли к выводу, что эти обстоятельства требуют действий министерства по восстановлению конкурентного баланса и справедливых и равных возможностей для американских и китайских авиаперевозчиков на рынке регулярных пассажирских перевозок», — заявили в американском ведомстве.

Отношения Китая и Соединенных Штатов резко ухудшились за время пандемии коронавируса, хотя еще в январе 2020 г. страны подписали предварительное торговое соглашение, давшее надежду на завершение длившейся два года торговой войны. С тех пор Вашингтон обвинил Пекин в создании и распространении нового коронавируса, а китайские власти такие обвинения отвергли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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