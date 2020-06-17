Песков прокомментировал предложение сенатора сократить новогодние каникулы
В Кремле прокомментировали предложение сенатора Андрея Кутепова сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакой позиции в Кремле по этому вопросу нет, но не стоит забывать об устоявшейся практике. «Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссии осуществляются на эту тему, но тем не менее есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», – сказал официальный представитель Кремля.
Днем ранее сенатор Кутепов направил министру труда Антону Котякову проект поправки в Трудовой кодекс, предлагающей сократить новогодние каникулы в следующем году до трех дней – с 1 по 3 января. Сенатор обосновал уменьшение выходных важностью поддержания экономики после последствий коронавируса. По его мнению, данная мера поможет компенсировать потери России от режима нерабочих дней в 2020 г.
Режим нерабочих дней, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, впервые был объявлен президентом Владимиром Путиным с 30 марта по 5 апреля. Затем президент дважды его продлевал: сначала до 30 апреля, потом до 11 мая.