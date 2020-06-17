Песков прокомментировал предложение сенатора сократить новогодние каникулы

В Кремле прокомментировали предложение сенатора Андрея Кутепова сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакой позиции в Кремле по этому вопросу нет, но не стоит забывать об устоявшейся практике. «Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссии осуществляются на эту тему, но тем не менее есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», – сказал официальный представитель Кремля.