В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что рабочими станут дни с 4 по 8 января 2021 г. за исключением 7 января. В действующем Трудовом кодексе нерабочими считаются все дни с 1 по 8 января. В 2020 г. планировалось 118 нерабочих дней, но после введения нерабочих дней из-за коронавируса, дополнительных выходных для проведения парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию их количество увеличилось до 147. Сенатор направил документ министру труда Антону Котякову.