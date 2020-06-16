В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января. Он обосновал уменьшение выходных важностью поддержания экономики после последствий коронавируса. По его мнению, данная мера поможет компенсировать потери России от режима нерабочих дней в 2020 г. Поправки разработаны для Трудового кодекса, пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что рабочими станут дни с 4 по 8 января 2021 г. за исключением 7 января. В действующем Трудовом кодексе нерабочими считаются все дни с 1 по 8 января. В 2020 г. планировалось 118 нерабочих дней, но после введения нерабочих дней из-за коронавируса, дополнительных выходных для проведения парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию их количество увеличилось до 147. Сенатор направил документ министру труда Антону Котякову.
В марте Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Затем он дважды продлевал режим нерабочих дней сначала до 30 апреля , а потом до 11 мая.