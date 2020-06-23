Трамп распорядился арестовывать разрушающих памятники вандалов

В США с конца мая продолжаются общенациональные акции протеста против расизма и жестоких действий полиции. Они начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейского. Вскоре протесты переросли в беспорядки. 10 июня протестующие снесли два памятника Христофору Колумбу в Ричмонде и Бостоне: один из них утопили в озере, а второй обезглавили. На одном их памятников протестующие написали: «Колумб ‒ символ геноцида».