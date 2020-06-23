Трамп распорядился арестовывать разрушающих памятники вандалов
Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны. Он также отметил, это решение уже вступило в силу. Новые правила разрешено использовать задним числом.
«Я уполномочил федеральное правительство арестовывать всякого, кто совершает акты вандализма или уничтожает любой памятник, статую или другую федеральную собственность подобного типа в США, и приговаривать их к лишению свободы сроком до десяти лет», ‒ написал американский президент в Twitter.
A statue of Christopher Columbus, who:— Going Underground on RT (@Underground_RT) June 10, 2020
-owned slaves
-committed genocides
-ordered the beheading of slaves
-sold 9 & 10-year-old girls into sexual slavery
-is responsible for an estimated 3 million deaths
has been torn down by #BlackLivesMatter protesters and thrown into a lake pic.twitter.com/wV2RlkmjVu
В США с конца мая продолжаются общенациональные акции протеста против расизма и жестоких действий полиции. Они начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейского. Вскоре протесты переросли в беспорядки. 10 июня протестующие снесли два памятника Христофору Колумбу в Ричмонде и Бостоне: один из них утопили в озере, а второй обезглавили. На одном их памятников протестующие написали: «Колумб ‒ символ геноцида».