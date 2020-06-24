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Песков опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на приеме в Кремле в честь гостей парада Победы, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он опроверг сообщения об отъезде Лукашенко в аэропорт сразу после парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Ранее о вылете Лукашенко в Минск сообщил ТАСС со ссылкой на заявление посольства Белоруссии в Москве.

Лукашенко присутствовал на параде Победы в Москве вместе с сыновьями, сообщает белорусское агенство «Белта». Во время парада Лукашенко пожелал не болеть поприветствовавшим его гостям: «В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте» (цитата по «РИА Новости»). Песков не ответил на вопрос, удалось ли президентам России и Белоруссии пообщаться один на один во время нынешнего визита Лукашенко в Москву.

Парад Победы в Москве был перенесен на 24 июня из-за распространения коронавируса. Парад в Минске прошел в традиционную дату, 9 мая, и стал единственным майским парадом Победы в странах бывшего СССР. Во время проведения парада в мае Лукашенко посвятил его «всем советским воинам, освободившим мир от фашизма», и назвал недопустимой мысль о его возможном переносе, сообщал ТАСС.

19 июня Лукашенко заявил, что спецслужбы сорвали план дестабилизации страны, отметив при этом, что на Белоруссии сконцентрирован фокус политических интересов «как с Запада, так и с Востока». В этот же день между Лукашенко и Путиным состоялся телефонный разговор. После него пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила «Интерфаксу», что Лукашенко посетит парад Победы в Москве.

Ранее по теме: Президент Киргизии не пришел на парад в Москве из-за COVID-19 в делегации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных