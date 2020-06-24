Песков опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на приеме в Кремле в честь гостей парада Победы, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он опроверг сообщения об отъезде Лукашенко в аэропорт сразу после парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Ранее о вылете Лукашенко в Минск сообщил ТАСС со ссылкой на заявление посольства Белоруссии в Москве.
Лукашенко присутствовал на параде Победы в Москве вместе с сыновьями, сообщает белорусское агенство «Белта». Во время парада Лукашенко пожелал не болеть поприветствовавшим его гостям: «В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте» (цитата по «РИА Новости»). Песков не ответил на вопрос, удалось ли президентам России и Белоруссии пообщаться один на один во время нынешнего визита Лукашенко в Москву.
Парад Победы в Москве был перенесен на 24 июня из-за распространения коронавируса. Парад в Минске прошел в традиционную дату, 9 мая, и стал единственным майским парадом Победы в странах бывшего СССР. Во время проведения парада в мае Лукашенко посвятил его «всем советским воинам, освободившим мир от фашизма», и назвал недопустимой мысль о его возможном переносе, сообщал ТАСС.
19 июня Лукашенко заявил, что спецслужбы сорвали план дестабилизации страны, отметив при этом, что на Белоруссии сконцентрирован фокус политических интересов «как с Запада, так и с Востока». В этот же день между Лукашенко и Путиным состоялся телефонный разговор. После него пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила «Интерфаксу», что Лукашенко посетит парад Победы в Москве.