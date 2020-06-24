Песков опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада

Лукашенко присутствовал на параде Победы в Москве вместе с сыновьями, сообщает белорусское агенство «Белта». Во время парада Лукашенко пожелал не болеть поприветствовавшим его гостям: «В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте» (цитата по «РИА Новости»). Песков не ответил на вопрос, удалось ли президентам России и Белоруссии пообщаться один на один во время нынешнего визита Лукашенко в Москву.