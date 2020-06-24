Президент Киргизии не пришел на парад в Москве из-за COVID-19 в делегации
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не смог принять участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождающих его лиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента.
После прилета в Москву президент Киргизии и члены его делегации сдали тест на COVID-19. У двоих сопровождающих он показал положительный результат, рассказала пресс-служба. Уточняется, что речь идет о заведующем отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияре Сыдыкове и сотруднике охраны.
Парад Победы в этом году прошел 24 июня: из-за введенного в связи с пандемией коронавируса карантина церемонию пришлось перенести. В параде приняли участие 13 000 военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов. Вместе с президентом России Владимиром Путиным и ветеранами на параде присутствовали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.