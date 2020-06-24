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Президент Киргизии не пришел на парад в Москве из-за COVID-19 в делегации

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не смог принять участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождающих его лиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента.

После прилета в Москву президент Киргизии и члены его делегации сдали тест на COVID-19. У двоих сопровождающих он показал положительный результат, рассказала пресс-служба. Уточняется, что речь идет о заведующем отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияре Сыдыкове и сотруднике охраны.

Парад Победы в этом году прошел 24 июня: из-за введенного в связи с пандемией коронавируса карантина церемонию пришлось перенести. В параде приняли участие 13 000 военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов. Вместе с президентом России Владимиром Путиным и ветеранами на параде присутствовали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее по теме: Парад Победы в городах России. Фотографии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных