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Карибские страны снизили взносы за гражданство в обмен на инвестиции

Ведомости

Страны Карибского бассейна в условиях пандемии COVID-19, которая лишила их доходов от туризма, снизили цены на получение гражданства по программам «золотых паспортов», которые выдаются в обмен на инвестиции. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на руководителя госоргана островного государства Сент-Китс и Невис Леса Хана.

Так, островное государство Сент-Китс и Невис, пишет Bloomberg, предлагает паспорта для семьи из четырех человек в обмен на всего $150 000, вложенные в фонд устойчивого развития, до изменения условий программы инвестиционный взнос составлял $195 000. В 2013 г. паспорт этой страны за $250 000 получил основатель Telegram Павел Дуров.

Условия программ получения гражданства в обмен на инвестиции изменили также Сент-Люсия, Гренада, Доминика, Антигуа и Барбуда, рассказал Хан. Так, Сент-Люсия предоставляет желающим стать гражданами возможность купить пятилетние облигации, по которым не будут выплачиваться проценты. Инвестиционный взнос при этом здесь уменьшили вдвое ‒ до $250 000 на человека или $300 000 на семью из четырех человек.

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В Антигуа и Барбуда можно получить паспорта для большего числа детей, размер взноса в фонд развития ‒ $100 000 на семью из четырех человек. В Барбадосе готовы предоставить возможность проживания на острове в течение года работающим удаленно иностранцам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных