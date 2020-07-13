Карибские страны снизили взносы за гражданство в обмен на инвестиции

Условия программ получения гражданства в обмен на инвестиции изменили также Сент-Люсия, Гренада, Доминика, Антигуа и Барбуда, рассказал Хан. Так, Сент-Люсия предоставляет желающим стать гражданами возможность купить пятилетние облигации, по которым не будут выплачиваться проценты. Инвестиционный взнос при этом здесь уменьшили вдвое ‒ до $250 000 на человека или $300 000 на семью из четырех человек.