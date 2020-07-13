Карибские страны снизили взносы за гражданство в обмен на инвестиции
Страны Карибского бассейна в условиях пандемии COVID-19, которая лишила их доходов от туризма, снизили цены на получение гражданства по программам «золотых паспортов», которые выдаются в обмен на инвестиции. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на руководителя госоргана островного государства Сент-Китс и Невис Леса Хана.
Так, островное государство Сент-Китс и Невис, пишет Bloomberg, предлагает паспорта для семьи из четырех человек в обмен на всего $150 000, вложенные в фонд устойчивого развития, до изменения условий программы инвестиционный взнос составлял $195 000. В 2013 г. паспорт этой страны за $250 000 получил основатель Telegram Павел Дуров.
Условия программ получения гражданства в обмен на инвестиции изменили также Сент-Люсия, Гренада, Доминика, Антигуа и Барбуда, рассказал Хан. Так, Сент-Люсия предоставляет желающим стать гражданами возможность купить пятилетние облигации, по которым не будут выплачиваться проценты. Инвестиционный взнос при этом здесь уменьшили вдвое ‒ до $250 000 на человека или $300 000 на семью из четырех человек.
В Антигуа и Барбуда можно получить паспорта для большего числа детей, размер взноса в фонд развития ‒ $100 000 на семью из четырех человек. В Барбадосе готовы предоставить возможность проживания на острове в течение года работающим удаленно иностранцам.