Мальта планирует ужесточить правила выдачи «золотых паспортов»

При этом Мускат высказался против ужесточения контроля над исполнением одного из требований к резидентам Мальты – постоянного проживания на территории страны на протяжении 12 месяцев. По действующим сейчас правилам претендентам на «золотой паспорт» Мальты достаточно предъявлять в качестве доказательства посадочные талоны на самолет в страну. Мальта – одна из немногих стран Евросоюза, которая устанавливает подобное требование, и ужесточение надзора за его выполнением противоречит правилам ЕС, утверждает Мускат.