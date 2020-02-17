Мальта планирует ужесточить правила выдачи «золотых паспортов»
Правительство Мальты обсуждает ужесточение условий выдачи «золотых паспортов» в обмен на инвестиции, сообщил секретарь по вопросам гражданства Алекс Мускат в интервью газете The Times of Malta. Он отметил, что минимальные требования к стоимости недвижимости или аренды, установленные в 2013 г., нуждаются в актуализации после повышения цен на жилье и могут быть увеличены.
Новая программа индивидуальных инвесторов (IIP) обсуждается в преддверии завершения действующей. Мускат заявил, что с 2014 г. было выдано более 70% от запланированной квоты в 1800 «золотых паспортов». В числе предлагаемых изменений он также назвал создание реестра аккредитованных агентов и введение более четких правил по отзыву лицензий.
При этом Мускат высказался против ужесточения контроля над исполнением одного из требований к резидентам Мальты – постоянного проживания на территории страны на протяжении 12 месяцев. По действующим сейчас правилам претендентам на «золотой паспорт» Мальты достаточно предъявлять в качестве доказательства посадочные талоны на самолет в страну. Мальта – одна из немногих стран Евросоюза, которая устанавливает подобное требование, и ужесточение надзора за его выполнением противоречит правилам ЕС, утверждает Мускат.
Мальта стала членом ЕС в 2004 г., с тех пор «золотые паспорта» этой страны получили более 3500 человек. В 2018 г. мальтийские паспорта получили полные тезки акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, членов совета директоров «Сити инвест банка» Леонида Шоршера и Сергея Камзина, бывшего президента «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, основателей и гендиректоров других российских компаний. Председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май» Игорь Лисиненко, чьи фамилия и имя опубликовало правительство Мальты, подтвердил РБК, что получил гражданство Мальты ради «глобализации бизнеса».