Мальта раскрыла имена россиян, получивших «золотые паспорта»

В списке также имеются имена и фамилии тезки партнера адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василия Торкановского и членов его семьи. «Иванян и партнеры» защищали интересы России в споре с Украиной в ЕСПЧ о присоединении Крыма, а также в споре с акционерами ЮКОСа. Торкановский также представлял интересы страны в споре России с Грузией и Украиной.