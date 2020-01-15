Мальта раскрыла имена россиян, получивших «золотые паспорта»
На сайте правительства Мальты появился список лиц, получивших гражданство страны в 2018 г. Первым на этот список обратил внимание РБК. В перечне оказались имена и фамилии полных тезок российских бизнесменов: акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца «Шоколадницы» Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров «Гуты» Юрия Гущина, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева (владеет 31% акций), бывшего президента «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, гендиректора Gamma Development Юрия Находкина, членов совета директоров Сити инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина.
В списке также содержатся имена и фамилии председателя совета директоров чаефасовочной компании «Май», бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Игоря Лисиненко и его супруги. Лисиненко подтвердил РБК, что получил гражданство Мальты в 2018 г. «Речь идет о глобализации бизнеса: мы уже сейчас экспортируем чай и кофе в 54 страны и планируем удвоить количество экспортных стран в ближайшие годы», – пояснил он.
В списке также имеются имена и фамилии тезки партнера адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василия Торкановского и членов его семьи. «Иванян и партнеры» защищали интересы России в споре с Украиной в ЕСПЧ о присоединении Крыма, а также в споре с акционерами ЮКОСа. Торкановский также представлял интересы страны в споре России с Грузией и Украиной.
Мальта стала членом ЕС в 2004 г. С того момента «золотые паспорта» страны получили более 3500 человек. Издание Times of Malta обнаружило ранее в списке новых граждан страны пятерых членов королевской семьи Катара – бывшего министра экономики страны шейха Мухаммеда Ахмеда Аль Тани, его супруги Анади и их троих детей.
Ранее Кипр начал лишать гражданства иностранцев, получивших так называемые «золотые паспорта» за инвестиции в экономику страны. Речь идет о тех, кто не может доказать легальность своих инвестиций. Проверку программы «золотых паспортов» власти Кипра начали в конце октября 2019 г. Cyprus Times писала, что своих паспортов лишились девять россиян, их имена не раскрывались.