Фургал без чайника и телевизора прочитал в СИЗО книгу «Атлант расправил плечи»
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в СИЗО находится под арестом без сокамерников и активно пользуется библиотекой. Он уже прочитал «Атлант расправил плечи» (роман-антиутопия американской писательницы, уроженки Российской империи Айн Рэнд, впервые опубликованный в 1957 году, считается программным произведением идеолога либертарианства) и начал читать фантастику Глена Кука, рассказал ТАСС секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
По словам Мельникова, Фургал заявил, что «никогда не думал, что будет столько свободного времени», и сообщил, что сотрудники СИЗО относятся к нему уважительно, а давление на него не оказывается. Наблюдатели ОНК разъяснили Фургалу, как пользоваться магазином, лицевым счетом и попросили администрацию СИЗО ознакомить обвиняемого с перечнем разрешенных к передаче вещей. Мельников добавил, что арестанту пытались передать чайник, но его не приняли в СИЗО из-за превышения разрешенной мощности (600 ватт).
Правозащитник отметил, аллергическая реакция в виде сыпи на руках у хабаровского губернатора постепенно проходит, ему оказывается медицинская помощь в связи с аллергией. Мельников также рассказал, что Фургалу выдали антенну для телевизора, однако сам телевизор по-прежнему не работает. В изоляторе пообещали заменить его в ближайшее время.
Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Его арестовали по обвинению в организации убийств двух предпринимателей и одного покушения в 2004-2005 годах. Губернатор свою вину не признает. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Сергея Фургала. Заседание прошло в закрытом режиме, сам Фургал участвовал в слушаниях по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». В тот же день Следственный комитет России заявил, что располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. По данным СК, мотивы Фургала и его соучастников связаны с коммерческими интересами.