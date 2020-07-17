Фургал без чайника и телевизора прочитал в СИЗО книгу «Атлант расправил плечи»

Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Его арестовали по обвинению в организации убийств двух предпринимателей и одного покушения в 2004-2005 годах. Губернатор свою вину не признает. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Сергея Фургала. Заседание прошло в закрытом режиме, сам Фургал участвовал в слушаниях по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». В тот же день Следственный комитет России заявил, что располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. По данным СК, мотивы Фургала и его соучастников связаны с коммерческими интересами.