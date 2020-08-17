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Захарова уличила Макрона в лицемерии после комментария про Белоруссию

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерным заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал Евросоюз продолжить оказывать поддержку протестующим в Белоруссии.

«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения, уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский Союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве? Лицемерие как оно есть», – написала Захарова.

Ранее Макрон написал в Twitter, что ЕС должен «продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения, уважения их прав, свобод и суверенитета».

Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа. В ходе акций было зафиксировано применение насилия к протестующим, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская –10,1%.

Ранее по теме: Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных