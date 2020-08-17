Захарова уличила Макрона в лицемерии после комментария про Белоруссию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерным заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал Евросоюз продолжить оказывать поддержку протестующим в Белоруссии.
«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения, уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский Союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве? Лицемерие как оно есть», – написала Захарова.
Ранее Макрон написал в Twitter, что ЕС должен «продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения, уважения их прав, свобод и суверенитета».
Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа. В ходе акций было зафиксировано применение насилия к протестующим, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская –10,1%.