Путин и Макарон обсудили ситуацию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
«В заключение президент Республики выразил серьезную озабоченность по поводу ситуации в Белоруссии и насилия в отношении граждан на фоне выборов. Он подчеркнул необходимость найти путь для выстраивания диалога», — указано в сообщении администрации президента Франции.
Также оба лидера затронули вопросы борьбы с распространением нового коронавируса и оказание помощи Ливану, который пострадал в результате сильного взрыва в порту.
Кроме того, президенты в рамках разговора затронули вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины, рассказали ранее в пресс-службе Кремля.