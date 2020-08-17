Путин и Эрдоган обсудили ливийский кризис и ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ливийский кризис, подчеркнув необходимость реальных шагов по прекращению огня и запуску переговоров, сообщает пресс-служба Кремля.
«Вновь подчеркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета безопасности ООН», – говорится в сообщении.
Президенты также обсудили ситуацию в Сирии, сделав акцент на совместных усилиях в борьбе с терроризмом. Кроме того, они затронули некоторые темы по развитию торгово-экономических связей.
В ходе разговора Путин напомнил о важности обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции россиян в связи с возобновлением регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом.
До этого президенты двух стран созванивались 27 июля, они обсуждали конфликт на границе Армении и Азербайджана.