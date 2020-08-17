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Путин и Эрдоган обсудили ливийский кризис и ситуацию в Сирии

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ливийский кризис, подчеркнув необходимость реальных шагов по прекращению огня и запуску переговоров, сообщает пресс-служба Кремля.

«Вновь подчеркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета безопасности ООН», – говорится в сообщении.

Президенты также обсудили ситуацию в Сирии, сделав акцент на совместных усилиях в борьбе с терроризмом. Кроме того, они затронули некоторые темы по развитию торгово-экономических связей.

В ходе разговора Путин напомнил о важности обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции россиян в связи с возобновлением регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом.

До этого президенты двух стран созванивались 27 июля, они обсуждали конфликт на границе Армении и Азербайджана.

Ранее по теме: Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных