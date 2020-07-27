Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора конфликт на границе Армении и Азербайджана, говорится на сайте Кремля.
«Владимир Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряжённости. С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путём переговоров», — говорится в сообщении. Лидеры двух стран отметили «безальтернативность политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана».
12 июля на границе Армении и Азербайджана начались вооруженные столкновения. 14 июля Баку признал гибель начальника штаба расположенного на этом направлении армейского корпуса генерал-майора Полада Гашимова и еще нескольких старших офицеров. Потерю двух офицеров признало и минобороны Армении.