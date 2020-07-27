Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались вооруженные столкновения. 14 июля Баку признал гибель начальника штаба расположенного на этом направлении армейского корпуса генерал-майора Полада Гашимова и еще нескольких старших офицеров. Потерю двух офицеров признало и минобороны Армении.