Перестрелки на армяно-азербайджанской границе не прекращаются

Начавшиеся 12 июля столкновения на границе Армении и Азербайджана продолжились и на следующий день. 14 июля Баку признал гибель начальника штаба расположенного на этом направлении армейского корпуса генерал-майора Полада Гашимова и еще нескольких старших офицеров. Потерю двух офицеров признало и минобороны Армении. Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев пообещал «отомстить за шахидов». А советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что Армения пытается «вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт военно-политические организации, членом которых является (ОДКБ. – «Ведомости»)». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 12 июля, что Россия призывает обе стороны к сдержанности и готова к посредничеству.