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Перестрелки на армяно-азербайджанской границе не прекращаются

Азербайджан признал гибель своего генерала и пообещал отомстить
Ведомости
Повреждения в жилом доме после обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана /Ильхам Мустава / РИА Новости

Начавшиеся 12 июля столкновения на границе Армении и Азербайджана продолжились и на следующий день. 14 июля Баку признал гибель начальника штаба расположенного на этом направлении армейского корпуса генерал-майора Полада Гашимова и еще нескольких старших офицеров. Потерю двух офицеров признало и минобороны Армении. Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев пообещал «отомстить за шахидов». А советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что Армения пытается «вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт военно-политические организации, членом которых является (ОДКБ. – «Ведомости»)». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 12 июля, что Россия призывает обе стороны к сдержанности и готова к посредничеству.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных