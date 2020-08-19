Дегтярев опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал декларацию о доходах. За прошлый год, будучи депутатом Госдумы, он заработал 5,4 млн руб., а его супруга ‒ около 471 000 руб.
Ранее на антикоррупционном портале Хабаровского края были опубликованы данные о доходах членов правительства Хабаровского края. Вместо доходов Дегтярева в декларации были указаны данные о доходах бывшего губернатора региона Сергея Фургала.
Пресс-секретарь Дегтярева Яна Черникова в ответ на запрос «Ведомостей» не пояснила, почему вместо доходов Дегтярева на портале были опубликованы сведения о доходах Фургала.
Президент России Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края в июле, после отстранения от должности Сергея Фургала. Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к организации убийств предпринимателей в середине 2000-х гг.