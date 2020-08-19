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Дегтярев опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

Ведомости

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал декларацию о доходах. За прошлый год, будучи депутатом Госдумы, он заработал 5,4 млн руб., а его супруга ‒ около 471 000 руб. 

Ранее на антикоррупционном портале Хабаровского края были опубликованы данные о доходах членов правительства Хабаровского края. Вместо доходов Дегтярева в декларации были указаны данные о доходах бывшего губернатора региона Сергея Фургала.

Пресс-секретарь Дегтярева Яна Черникова в ответ на запрос «Ведомостей» не пояснила, почему вместо доходов Дегтярева на портале были опубликованы сведения о доходах Фургала. 

Президент России Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края в июле, после отстранения от должности Сергея Фургала. Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к организации убийств предпринимателей в середине 2000-х гг.

Ранее по теме: Дегтярев доложил Мишустину о налаживании диалога с населением

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных