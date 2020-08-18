Дегтярев доложил Мишустину о налаживании диалога с населением
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о том, что ему удается наладить диалог с населением в регионе, где ранее проходили протесты. Об этом сообщается на сайте правительства.
«В целом диалог с людьми удается наладить», – заявил Дегтярев. Он рассказал, что запускает народный совет при губернаторе, в который приглашаются все представители общества из разных районов и городов, в том числе те, кто выражают несогласие с некоторыми действиями властей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства, во время разговора Мишустин и Дегтярев обсудили вопросы бюджетной обеспеченности, выравнивания тарифов и социальной защиты населения.
По итогам разговора Мишустин поручил профильным вице-премьерам проработать пути решения проблем обманутых дольщиков в Хабаровском крае, возведения школы на 1100 мест в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске и Центра детского творчества в Николаевске-на-Амуре.
В июле в Хабаровске проходили акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, которого задержали 9 июля. Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей и покушении на их убийства. Позднее Фургал был отправлен в отставку в связи с утратой доверия, вместо него врио губернатора региона назначен Дегтярев.