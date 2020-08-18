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Дегтярев доложил Мишустину о налаживании диалога с населением

Ведомости

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о том, что ему удается наладить диалог с населением в регионе, где ранее проходили протесты. Об этом сообщается на сайте правительства.

«В целом диалог с людьми удается наладить», – заявил Дегтярев. Он рассказал, что запускает народный совет при губернаторе, в который приглашаются все представители общества из разных районов и городов, в том числе те, кто выражают несогласие с некоторыми действиями властей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства, во время разговора Мишустин и Дегтярев обсудили вопросы бюджетной обеспеченности, выравнивания тарифов и социальной защиты населения.

По итогам разговора Мишустин поручил профильным вице-премьерам проработать пути решения проблем обманутых дольщиков в Хабаровском крае, возведения школы на 1100 мест в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске и Центра детского творчества в Николаевске-на-Амуре.

Ранее по теме: Дегтярев призвал не демонизировать хабаровчан на федеральных каналах

В июле в Хабаровске проходили акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, которого задержали 9 июля. Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей и покушении на их убийства. Позднее Фургал был отправлен в отставку в связи с утратой доверия, вместо него врио губернатора региона назначен Дегтярев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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