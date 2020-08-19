Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил его передать канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим странам Западной Европы просьбу не вмешиваться во внутренние дела республики, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
«На сегодняшний день главное, чего мы хотим, ‒ это чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Белоруссии. Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия да и вся Западная Европа не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», ‒ заявила Эйсмонт.
Также пресс-секретарь добавила, что на данный момент глава Белоруссии не видит необходимости в разговоре с Меркель, так как эффект от него, скорее всего, будет отрицательным.
Ранее Лукашенко провел с Путиным четыре телефонных разговора за пять дней, в ходе которых стороны высказались о неприемлемости вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии. При этом в разговоре с Путиным 18 августа Меркель настаивала на том, чтобы белорусское правительство воздержалось от применения насилия против мирных протестующих, освободило заключенных и вступило в диалог с оппозицией и обществом.