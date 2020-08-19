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Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил его передать канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим странам Западной Европы просьбу не вмешиваться во внутренние дела республики, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«На сегодняшний день главное, чего мы хотим, ‒ это чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Белоруссии. Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия да и вся Западная Европа не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», ‒ заявила Эйсмонт.

Также пресс-секретарь добавила, что на данный момент глава Белоруссии не видит необходимости в разговоре с Меркель, так как эффект от него, скорее всего, будет отрицательным.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко провели третий за четыре дня телефонный разговор

Ранее Лукашенко провел с Путиным четыре телефонных разговора за пять дней, в ходе которых стороны высказались о неприемлемости вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии. При этом в разговоре с Путиным 18 августа Меркель настаивала на том, чтобы белорусское правительство воздержалось от применения насилия против мирных протестующих, освободило заключенных и вступило в диалог с оппозицией и обществом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных