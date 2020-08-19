Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Ранее Лукашенко провел с Путиным четыре телефонных разговора за пять дней, в ходе которых стороны высказались о неприемлемости вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии. При этом в разговоре с Путиным 18 августа Меркель настаивала на том, чтобы белорусское правительство воздержалось от применения насилия против мирных протестующих, освободило заключенных и вступило в диалог с оппозицией и обществом.