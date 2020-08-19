Лавров не считает президентские выборы в Белоруссии идеальными

«Мы видим на видеоматериалах и в соцсетях откровенно провокационные призывы. Видим, как силовиков пытаются провоцировать, в том числе путем применения грубой силы против них. Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья Белоруссии за границей (а их много), смогут сами разобраться в своих делах», ‒ пояснил Лавров. Министр посоветовал не идти на поводу у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для освоения геополитического пространства, и у тех, кто продвигает «деструктивную логику» – «вы или с Россией, или с Европой». Он отметил, что именно с такой логикой выступали многие официальные лица государств ‒ участников ЕС во время майдана на Украине в 2014 г.