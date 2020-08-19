Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Лавров не считает президентские выборы в Белоруссии идеальными

Ведомости

Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров не считает прошедшие в Белоруссии выборы президента идеальными. В этом, по словам министра, признаются и белорусские власти, следует из интервью Лаврова телеканалу «Россия», фрагмент которого опубликован на сайте МИДа.

«Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав», ‒ сказал Лавров. Он призвал всех не пытаться использовать ситуацию в стране для подрыва диалога между властью и обществом и не делать его провокационным.

«Мы видим на видеоматериалах и в соцсетях откровенно провокационные призывы. Видим, как силовиков пытаются провоцировать, в том числе путем применения грубой силы против них. Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья Белоруссии за границей (а их много), смогут сами разобраться в своих делах», ‒ пояснил Лавров. Министр посоветовал не идти на поводу у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для освоения геополитического пространства, и у тех, кто продвигает «деструктивную логику» – «вы или с Россией, или с Европой». Он отметил, что именно с такой логикой выступали многие официальные лица государств ‒ участников ЕС во время майдана на Украине в 2014 г.

Ранее по теме: Лавров заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Комментируя предложения «о посредничестве», в том числе со стороны Литвы и Польши, Лавров призвал делать их напрямую руководству Белоруссии, а не через микрофон.

Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали белорусские власти прекратить применение силы против граждан и освободить задержанных участников протестов, которые продолжаются в стране с 9 августа, после окончания выборов президента. Они также заявили, что готовы стать посредниками для мирного урегулирования в Белоруссии. Лукашенко это предложение отверг. По официальным данным ЦИК, в ходе голосования, прошедшего 9 августа, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных