Лавров не считает президентские выборы в Белоруссии идеальными
Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров не считает прошедшие в Белоруссии выборы президента идеальными. В этом, по словам министра, признаются и белорусские власти, следует из интервью Лаврова телеканалу «Россия», фрагмент которого опубликован на сайте МИДа.
«Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав», ‒ сказал Лавров. Он призвал всех не пытаться использовать ситуацию в стране для подрыва диалога между властью и обществом и не делать его провокационным.
«Мы видим на видеоматериалах и в соцсетях откровенно провокационные призывы. Видим, как силовиков пытаются провоцировать, в том числе путем применения грубой силы против них. Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья Белоруссии за границей (а их много), смогут сами разобраться в своих делах», ‒ пояснил Лавров. Министр посоветовал не идти на поводу у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для освоения геополитического пространства, и у тех, кто продвигает «деструктивную логику» – «вы или с Россией, или с Европой». Он отметил, что именно с такой логикой выступали многие официальные лица государств ‒ участников ЕС во время майдана на Украине в 2014 г.
Комментируя предложения «о посредничестве», в том числе со стороны Литвы и Польши, Лавров призвал делать их напрямую руководству Белоруссии, а не через микрофон.
Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали белорусские власти прекратить применение силы против граждан и освободить задержанных участников протестов, которые продолжаются в стране с 9 августа, после окончания выборов президента. Они также заявили, что готовы стать посредниками для мирного урегулирования в Белоруссии. Лукашенко это предложение отверг. По официальным данным ЦИК, в ходе голосования, прошедшего 9 августа, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%.